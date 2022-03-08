女團COLLAR處女作登叱咤榜首 Candy直播為粉絲解疑難

【明報專訊】ViuTV女團COLLAR出道至今短短兩個月已吸納大批粉絲，處女派台歌《Call My Name！》，在商台叱咤「903專業推介」上榜7星期，今個星期榮登冠軍寶座，首支派台歌便登上榜首，成績驕人。

第五波疫情嚴峻，COLLAR各成員只能透過社交平台跟粉絲互動和打氣。成員王家晴（Candy）前晚在限時動態跟網友傾偈，解答大家問題，被封「仙氣代表」的她不只樣靚，還充滿正能量。有網民問做女團壓力大不大？Candy回覆：「壓力一定有，但有咁多人陪，我並不孤單。」Candy又向受壓力困擾的網友分享紓壓方法，「我抗壓嘅能力不是特別好，最近也有壓力大的時候，但一如既往，會同自己溝通，諗吓壓力嘅源頭係咩，再同信任嘅朋友傾訴，講完之後個心會舒服啲」。

為醫護打氣

其間Candy為前線醫護人員打氣，「知道疫情期間，醫護真的很辛苦，真的辛苦了。希望大家也鼓勵一下前線的醫護人員，因為他們真的正面與病毒對抗，Respect！加油，大家都要」。並為安老院舍員工加油，「大家疫情下都辛苦了，一齊加油，撐住呀」。她希望確診的人快些痊癒。

娛樂組