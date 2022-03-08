【開箱】《少年法庭》 法官不該感情用事？

【明報專訊】Netflix韓劇《少年法庭》講述厭惡少年犯的法官，卻在少年法庭審議案件的故事。由《她的私生活》洪鍾燦導演與金玟錫編劇合力打造，《富豪辯護人》女星金惠秀主演。劇集以少年罪犯為題材，不難想像內容充滿批判意味。隨着少年罪行日益嚴重，判刑應該注重教化還是懲處？值得社會思考。

《少年法庭》全季共分10集，每集長約60分鐘。講述女法官沈恩錫（金惠秀飾）調職到延和少年刑事合議庭，擔任少年刑事合議庭的右法官，專責審理未成年犯人的案件。她為人冷漠、不苟言笑，對少年犯極度嚴苛，甚至坦言厭惡，但她處理案件時態度認真，用盡方法找出真相，還受害人公道。

每位法官性格迥異

少年刑事合議庭的左法官車泰柱（金武烈飾）個性與她相反，他主張以溫柔方式對待少年犯，視他們如朋友。任職二人上司的高級法官姜源中（李聖旻飾）在位22年，個性外冷內熱。後段講述姜源中離職，羅瑾熙（李姃垠飾）接任，她跟沈恩錫價值觀不同，羅瑾熙主張判案速戰速決，不應浪費時間調查，只要作出適當判決便可。

幾位主要角色各有背景與故事，互相鬥戲成為全劇看點。車泰柱曾是家暴受害者，因殺父未遂而被處分；姜源中為了完善少年法而計劃從政，卻因兒子捲入試題舞弊案，最終賠上事業與名譽；沈恩錫兒子是少年犯罪案的受害者，更因此離世，令她性情大變；羅瑾熙是當年審議沈恩錫兒子案件的法官，沈恩錫一直認為羅瑾熙沒有好好懲處犯人。最後兩集，沈恩錫重遇當年害死其子的少年犯，後者死性不改，甚至變本加厲。沈恩錫最終能否保持中立、冷靜審理？還是感情用事、報仇心切？在此先不劇透，讓觀眾自行收看。

（明天再續）