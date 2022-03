節目無交代惹聽眾不滿 商台DJ麻利確診悟人生 添動力離職

next

【明報專訊】效力商台逾10年的DJ麻利上月21日自爆確診,需居家隔離,日前透露已康復。前日傳出她已低調離開商台,其名字更在商台DJ一欄消失。商台回覆傳媒查詢時,表示與麻利已達成共識,她於2022年3月7日起會暫別商業電台及節目《口水多過浪花》。

麻利突然離職消息傳開後,惹來不少猜測,連跟聽眾講byebye都沒有,被指鬧不快離開。前晚深夜,麻利在社交平台撰寫千字文剖白,親證離職一事,並說:「你哋冇人轉過工咩?人生總有啲位置好想郁,但係如果冇足夠嘅動力,又係留響原地。」透露在確診休養期間,有大量時間去思考人生,其間見到一個帖文「if it costs your peace it’s too expensive 」,內心即湧起了一份堅定。

暫未有新動向

麻利稱因很討厭交代任何事情,不想被人左右決定,不明為何她只是半個幕前人,都可引起大家討論。至於未來動向?她說:「我唔係響直升機跳落嚟先知自己冇帶降落傘㗎嘛,但係點解要list一堆我要做嘅事,可能好豐富好精彩嘅,去證明我離開得好啱,或者我冇輸呢?我唔需要啱,又唔需要贏,我要嘅係拎走一啲嘢,free返一啲嘢出嚟咋。」並強調非因有其他工作才想到這一步。

不需加油 只想relax

麻利透露2022年絕對是面對自己的一年,外在環境告訴她,沒得靠向外尋求distraction,只能往內發掘自己想點,又笑稱收到很多朋友信息叫她加油,她說:「我唔想加油,我想relax咋,唔係得勤力奮鬥先可取㗎。」還說打攪到大家不好意思。

少爺占、王宗堯及陳健安等圈中好友紛紛留言鼓勵,其中少爺占笑問麻利:「係咪移民?肯定係。」這兩日《口水多過浪花》在節目中沒有提及麻利離職,惹來聽眾不滿指欠交代,覺得做法肉酸、不夠大方得體,有人在節目facebook留言問其他主持人是否應向聽眾交代麻利消失的原因。

記者:陳釗