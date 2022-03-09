奧斯卡午宴 妮歌潔曼因傷缺席 史匹堡反對8獎取消直播

【明報專訊】第94屆奧斯卡頒獎禮本月27日舉行，按照傳統會先禮後兵舉行午宴讓一衆候選人交流；經過去年因疫情暫停，今年大致恢復，不過部分入圍者染疫，或如《成為里卡多之路》妮歌潔曼（Nicole Kidman）因腳傷缺席。談及今年為了令節目更緊湊，上月宣布取消8個獎項現場直播頒發，有不願具名的候選人認為應有更好解決方法；兩奪奧斯卡最佳導演殊榮的《西城故事》史匹堡（Steven Spielberg）受訪時坦承，不認同大會這決定。

去年受疫情影響，奧斯卡頒獎禮不但延期，亦自1982年近40年以來，首度取消午宴；今年復辦，不過候選人大合照的傳統環節繼續從缺，未知是否考慮到社交距離，據報改為小組合照再以電腦合成。

《犬山記》導演染疫避席

憑《犬山記》再度角逐金像影帝的班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch），上次以《解碼遊戲》入圍時因事錯過了，所以前日是他首次參與奧斯卡午宴。至於獲提名最佳導演及攝影的《犬》片珍甘比恩（Jane Campion）和艾莉韋納（Ari Wegner），本應跟班尼狄結伴現身，但兩人上周確診新冠病毒而缺席。

正在洛杉磯拍攝新劇《Expats》的妮歌潔曼，憑《成為里卡多之路》第五度入圍奧斯卡，不過前日未能跟《神聖電視台》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）、《史賓沙》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）等最佳女主角的對手碰頭；據美媒報道，妮歌因腳傷被醫生勒令要留在位於納什維爾的寓所休養，所以未能出席奧斯卡午宴。

午宴上，分別角逐最佳男女主角的西班牙影壇夫妻檔查維爾巴頓（Javier Bardem）和彭妮露古絲（Penelope Cruz）備受矚目；《失去的女兒》男星彼得沙士格（Peter Sarsgaard）亦陪伴導演兼太太瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal ）亮相。《馬克白》丹佐華盛頓（Denzel Washington）則成為集郵對象。頒獎禮監製韋派克（Will Packer）表示，「如果有哪個時刻值得我們感謝，值得狂歡，又允許我們齊聚一堂，女士先生們，這一年就是了」。他又提醒入圍者若得獎致謝時記得考慮在看直播的觀衆，稱他們不會認識得獎者的經理人、公關大員，觀衆只關心得獎者及背後的故事。

對推翻安排不樂觀

另一方面，去年由於疫情等衆多因素，奧斯卡頒獎禮錄得史上最低收視，主辦方美國影藝學院與負責直播頒獎禮的美國廣播公司（ABC）未知是否面臨壓力，上月公布把最佳紀錄短片、剪接、化妝髮型、配樂、布景設計、動畫短片、短片及音響等8獎，於頒獎禮開始前1小時頒發，之後經剪輯再插播。雖然韋派克強調得獎者致謝時間一致，而且此舉是避免節目太冗長，希望增加其他吸引觀衆的元素；不過業界有不少反對聲音，前日在奧斯卡午宴上，有最佳音響提名的不願具名者向美媒《Variety》表示，「應該有更好的方法解決，如果直接問我們的話，會有適合每個人的方案」。《一家人大戰機械人》監製菲洛特（Phil Lord）亦認為把頒獎禮限制在3小時以內不必要，篇幅其實可以更長。

史匹堡憑歌舞片《西城故事》第八度獲奧斯卡最佳導演提名，已先後兩次得此獎的他，不同意大會今年取消8個獎項在直播時頒發。史匹堡表示拍電影的台前幕後如一家人，每一部分都是必須的，而且互相協作，大家盡全力說好每個故事，「對我來說應該所有人下午5點直播時聚在一起（頒獎禮於西岸下午5時開始）」。史匹堡稱每個人都有屬於他的鎂光燈時刻，所有勝出者都應該念出他們的致謝辭，但現行安排未能讓所有人在一起分享。他表示尊重大會，但希望這安排能逆轉，雖然他不樂觀。