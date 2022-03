next

【明報專訊】明天(10日)正式「登六」的日本女歌手松田聖子,去年12月經歷獨生女兒神田沙也加墮樓身亡的沉痛打擊後,隨即宣布取消多場聖誕晚餐騷,並辭演除夕音樂節目《紅白歌唱大賽》,停工悼念亡女。

休息3個月後,聖子前日透過官方網站宣布復工,將於4月9至10日,以及5月5至7日分別在東京和大阪重啓晚餐騷,並於6至8月舉行全日本五大城市合共8場巡迴演唱會。她在歌迷會的刊物撰文,解釋此舉是與粉絲一起懷念沙也加,因此有業內人士估計,屆時聖子有機會翻唱2014年她跟女兒一起亮相《紅白》唱過的動畫《魔雪奇緣》插曲《For the First Time in Forever》。