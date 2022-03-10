張敬軒客串《940920》爆金句 余子明中風左身癱瘓 盼康復再拍劇

【明報專訊】ViuTV劇集《940920》播映以來在網上掀話題，首集除有蘭茜驚喜客串，女主角「林楚凝」（蔡思韵飾）的爺爺「秋叔」余子明亦引起關注，原來他今年1月在家跌倒中風，左邊身暫時癱瘓，需坐輪椅。余子明兒子Elvin近日應劇組要求，為父親開設社交網帳戶，網民紛紛留言打氣，余子明看留言感動到眼濕濕，承諾努力康復，盡快再拍劇給觀眾欣賞。前晚第二集同樣有驚喜，張敬軒客串編輯，一出場便跟劉俊謙食早餐，又爆出不少金句自嘲，觀眾讚對白精警。

78歲資深演員余子明在《940920》演「林楚凝」爺爺「秋叔」，是他自2020年離開無綫後首度跟ViuTV合作。去年余子明拍此劇時狀態甚佳，但今年1月他在家中跌倒被送院，檢查後證實患缺血性中風，導致左邊身暫時癱瘓，要坐輪椅。

余子明兒子Elvin透露父親留院10日後回家休養，初期口齒不清，要進食流質食物，幸好健康情况逐步好轉，現時父親可自行刷牙、洗面、進食，腳趾已恢復知覺，說話能力有待康復。

可煲劇睇馬經

日前Elvin應劇組要求為父親開設社交網帳戶，貼出劇照和生活近照，最新一張相見余子明手執馬報，神態自若。Elvin分享父子對話，他問爸爸：「好多留言同你打氣，有冇嘢想同大家講呢？」余子明說：「多謝大家嘅留言鼓勵，我會努力康復，希望快啲好番再拍劇畀大家睇。」Elvin續說：「咁我開番尋晚嗰集《940920》畀你睇呀？」余子明回應：「等陣先，我想睇馬報先。」Elvin表示父親獲悉有數百網民留言打氣，感動到眼濕濕，家人見余子明康復進度快，都好開心，辛苦了一段時間沒有白費，認為是個好開始。

劇集監製羅嘉駿回覆《明報》時稱曾聯絡余子明，他說：「𠵱家佢喺屋企休養，可以睇電視追劇，遲啲疫情無咁嚴重，都會去探佢。」

張敬軒喜與男神食早餐

《940920》播映以來有不少驚喜，前晚張敬軒（軒仔）登場，客串「作家余家聰」（劉俊謙飾）的責任編輯，軒仔一出場便與對方食早餐，之後跟劉俊謙論討小說初稿，爆出不少金句。軒仔跟劉俊謙說：「其實唔係好睇得明，你仲有好多伏筆，你解唔解到呀？」劉俊謙回應：「爛唔爛尾好主觀。」軒仔說：「唔係呀，啲觀眾鬧呀。」

軒仔在社交網寫道：「呢期去咗幫人做吓part time編輯，點知就遇到個成日要𧨾佢交稿嘅大作家家聰。我平時自己一個人食早餐悶得滯，一於搵埋佢先。再次多謝我嘅呢位網友羅嘉駿畀機會我，同男神劉俊謙一齊食個單單打打嘅早餐，開心，感恩。」

娛樂組