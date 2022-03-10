無綫挖角寧留守ViuTV 監製羅嘉駿怕創作受限制

【明報專訊】監製兼導演羅嘉駿日前接受《明報》專訪，談到製作《940920》堅拒舊酒新瓶，不做重複的事框死自己。他直認兩年前拍《二月廿九》時，整套劇是為吳海昕而設，但《940920》故事主線着墨於劉俊謙及蔡思韵角色。問吳海昕由主角變配角有沒有嬲？他笑道：「梗係唔會，我們好好朋友，我要開拍《940920》，問完編劇，第二個就問她，講明可能是配角，甚至冇戲得唔得？會不會不開心？她說無問題，當然不想她不開心，她ok我就開始做。」

拍攝過程多波折

羅嘉駿稱《940920》拍攝過程比《二月廿九》更多波折，原定去年4月開拍，因疫情嚴重未能出發到主要外景地點台灣，唯有將所有場景改為香港，足足推遲了半年才能正式開拍。

他透露上次遠赴日本取景，過程已經好痛苦，今次原本有一半要在台灣拍攝，未能成行感失望，故事還要重新寫過，「都幾難搞，劇本改動很大，角色都有加減，儘管今次加了預算，但香港取景更貴，差點爆預算」。

超越很難 擔心口碑

原沒預期為《二月廿九》拍後續的羅嘉駿，劇集播到第五集見反應幾好，才借題發揮寫一個關於劉俊謙飾演的余家聰故事，「上輯有這麼大迴響，發覺寫新一輯原來好難，要劇情怎樣不重複，又要有新鮮感，還要貫通故事，再加些彩蛋給觀眾驚喜，這樣才好睇」。

由於不想重複，他將愛情日劇feel的《二月廿九》完全撇甩，《940920》改以懸疑韓劇feel掛帥，「上次是一套純愛奇幻劇，真的不想重複，所以不叫《二月廿九 2》，以一套全新劇去拍，會比較懸疑，愛情不會太着緊。這是我和編劇的共識，如果又講愛情，就會一模一樣，那拍續集來做什麼」。

《二月廿九》被譽為神劇，羅嘉駿承認拍《940920》有壓力，但不是在收視上，而是口碑，「觀眾看過第一輯，一定會想要更多，要超越其實是很難的一件事，所以今次不敢寫包單」。他透露董事兼總經理魯庭暉講得好白，開拍前對他說明不好睇過《二月廿九》就不要拍，不好睇拍來做什麼？羅嘉駿說：「我話有得拍就拍，好唔好睇都拍，總之畀錢我就拍，他好惜我，很多同輩導演叻過我好多，都沒有機會，所以有機會我就把握好，努力做好。」

《二月廿九》吸引無綫招手

羅嘉駿透露《二月廿九》播出後反應好，無綫曾向他挖角，但他推卻了，「例如要我局限用某些演員，我又不是好想，因為我比較喜歡試鏡，自己揀演員，雖然他們說題材上沒什麼所謂，不是很放心，始終怕限制了創作，所以最後覺得留在ViuTV都幾好，加上由開台已經響度，都有啲感情」。

在電視劇方面他仍有很多想法，表示最想拍香港電視上未有或很少見的題材，如一些令觀眾多思考的劇種、冒險類別或將設計得好好的遊戲拍成劇集。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳