林正峰回復單身 與女神結伴踩單車 游嘉欣請食檸檬：冇發展機會

游嘉欣（左圖）與林正峰（右圖）結伴踩單車，不避嫌在社交網貼相，否認公開戀情，強調是好朋友。（網上圖片）

【明報專訊】無綫上位小生林正峰與「A0女神」游嘉欣傳緋聞至今，一直否認戀情。林正峰近日被指跟拍拖3年的女友童靖文（Yuki）分手，回復單身的他力追游嘉欣，二人早前一齊拍劇，先後確診，需居家隔離。他們康復後即「出關」相約踩單車，日前各自在社交平台分亨背景一樣的相片，疑公開戀情。二人受訪時矢口否認，強調只是好朋友，游嘉欣請林正峰食檸檬，稱跟對方冇機會發展。

游嘉欣和林正峰於J2節目《#後生仔傾吓偈》結緣，雙雙獲公司力捧，在劇集《香港愛情故事》及《青春不要臉》演情侶，第三次演情侶的劇集《青年心城之撑起青春》更首次擔正做男女主角，林正峰的熒幕初吻被游嘉欣隔住口罩奪去。

去年二人出席完宣傳活動，林正峰被傳媒影到出動80萬戰車載游嘉欣會合朋友，之後再接回對方在車廂談心，疑背女友暗撻未嘗初戀的游嘉欣，一腳踏兩船。之後他們分別透過經理人否認拍拖，林正峰於社交平台發布與Yuki慶祝拍拖3周年合照高調放閃，游嘉欣笑稱林正峰經常貼出和女友的合照曬命，故緋聞絕不影響二人友誼。

據悉隨後Yuki向林正峰提出分手，林正峰主動出擊力追游嘉欣，奪得對方芳心，因擔心影響事業，雙方共識發展地下情。兩人原本正忙拍攝新劇《回歸》、《曙光》，但相繼確診，需居家隔離停工，加上該劇接連有藝人及劇組人員染疫，復工無期。

康復後相約運動強身健體

近日游嘉欣與林正峰不約而同在社交網貼出在單車前的背影照片，游嘉欣留言「成功打破踩單車必受傷嘅定律」；林正峰寫道：「Summer is coming down」。兩人面向的風景一樣，疑康復後相約見面，毋懼被發現拍拖，將戀情浮面。

二人被《明報》問到結伴踩單車是否公開戀情？他們口徑一致否認，林正峰說：「冇呀，冇戀情，我們只是好朋友。二人限聚令，咁啱大家一齊放緊假等拍同一套劇，又想做吓運動強身健體，所以就一齊去踩單車同影吓相，互相鞭策。」游嘉欣解釋：「梗係唔係啦。上載相片只是展示我們的友誼，因為我們最近一齊放假，又想出去行吓、影吓相，既然大家目標一致，便一齊做囉，這簡稱『出街mate』。」

林正峰稱分手無關緋聞

林正峰直認與Yuki分手，但沒有追求游嘉欣，他說：「呢幾年離離合合咗幾次，因了解而分開，所以完全唔關同游嘉欣緋聞嘅事。同游嘉欣合作多，變成好朋友，我們都明白對方想要什麼，所以要還她一個清白，目前我們都是單身，各自為事業努力衝刺，希望大家留意我們的作品。」

游嘉欣被指與林正峰拍拖，不禁笑道：「我咁易追到嘅話，就唔會單身咁耐啦。唔會啦，現在已經太friend了。」問到林正峰是否冇機會？游嘉欣直認：「照𠵱家情况嚟睇，都可以咁講。」

二人之前一直避談確診一事，為免愈描愈黑，終承認染疫，對於被指先確診再傳染給游嘉欣，林正峰說：「我之前是確診，現在已康復，狀態好好，可以去打老虎。我不太清楚其他人的狀况，現在好難追溯邊度感染，亦好難避免，總之大家小心啲，希望疫情快啲過。」游嘉欣說：「之前我們拍劇經常一齊開工，所以我也不知是否被他傳染，最緊要是現在身體健康。」

記者：林祖傑