髮型屋重開 鄭衍峰周志康第一時間幫襯 陳偉成終於有工開 月蝕百萬繼續撐

【明報專訊】本港第五波疫情嚴峻，政府上月收緊多項防疫措施，其中髮型屋自2月10日起關閉，一度宣布延長至4月20日。不過本周二（8日）政府發言人表示，經考慮市民對相關服務有實際需要，理髮店、髮型屋可於昨日提前重開。不少圈中藝人對此讚好，昨日第一時間往剪髮。鄧麗欣開心說：「終於可以剪頭髮了。」經營4間髮型屋的陳偉成昨日到佐敦店打點，做好防疫措施，他透露這星期預約爆滿，不過他直言政府的防疫措施捉摸不到，停業期間爆離職潮，流失了四成員工。他透露每月蝕近百萬，暫時會繼續撐下去。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

髮型屋、理髮店在政府防疫措施下關閉28日後，昨日獲准重開，並須全面實施「疫苗通行證」，進入或身處有關處所的人士須至少接種一劑新冠疫苗，顧客必須使用「安心出行」，而工作人員及顧客須全程佩戴口罩。

到佐敦店坐鎮 嚴守防疫措施

星級髮型師陳偉成（Avis）與拍檔合資經營4間髮型屋，分佈不同地區，上月10日起全部停業，無生意做又要應付舖租和員工薪酬開支，即使獲政府發放的防疫基金資助，幫助也不大。昨日髮型屋首日重開，他親到佐敦店坐鎮，叮囑員工和客人嚴守防疫措施，接觸客人前後也噴消毒劑清潔枱椅，以及用酒精搓手，盡量安排客人隔開坐保持距離。他要求員工每日開工前先做快速檢測，讓客人安心。昨日Avis有不少熟客預約整頭，生意不錯，他慶幸今個星期預約爆滿。

爆離職潮 流失近四成員工

Avis稱政府的防疫措施真的捉摸不到，他感無所適從，「政府宣布重開好突然，我即刻去4間舖視察環境和做清潔。有舖頭趁關閉期裝修，慶幸趕及今（昨）日開工」。還有令他頭痛是停業期間爆發離職潮，不少初級髮型師或學徒因要養家，紛紛轉職，流失近四成員工。Avis透露沒有裁員或減薪，有出糧給員工渡過難關，加上店租昂貴，每月蝕近百萬。他表示會繼續撐落去，「我知道有三四成同業因捱不起貴租結業。好彩佐敦店開業20年，業主好人，肯免租一個月及減租，希望其他舖業主都肯減」。

Avis亦投資開設5間健身中心，目前重開無期，每月亦蝕過百萬。他說：「去年停業6個月，追不回所蝕，不過暫時未打算結業。我提議戴口罩做運動，安排一對一導師教健身。」他感嘆沒自救方法，認為政府面對前後五波疫情，措施次比次差，質疑決策模糊、不夠果斷，他提議不如大家留家14日不出街，或能令疫情緩和。

游莨維︰從「頭」開始重新出發

圈中藝人鄭衍峰、周志康、游莨維（一蚊Joe）、焦浩軒昨日趁髮型屋重開第一時間去剪髮。鄭衍峰在社交網分享與其髮型師合照，他豎起手指公，恭喜髮型師「開爐」。一蚊Joe亦開心說︰「從『頭』開始，重新出發！個半月無理髮，真係頂唔順！」周志康表示剪髮後舒服晒。

鄧麗欣：讓男士們剪先

鄧麗欣開心留言：「在3‧8婦女節有個好消息，終於可以剪頭髮了！」她說自己髮量不少，洗頭及吹頭開始有困難。不過她相信髮型師應該好忙，她先讓給男士們剪髮。她還期望戲院都可以重開。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com