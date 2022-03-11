24年前採訪片段曝光 大S冧爆讚具俊曄體貼

【明報專訊】台灣女星徐熙媛（大S）日前突然宣布閃嫁20多年前舊愛、韓國男團「酷龍」成員具俊曄，兩人已在韓國登記結婚，消息震驚娛樂圈。具俊曄前日已從韓國飛抵台灣，正接受隔離，他準備與大S在當地登記結婚，以及跟大S的家人、小孩見面。

S媽拒見女婿

不過大S母親對女兒隱瞞婚訊一事感不被尊重，稱大S一天不道歉，她就一天不見具俊曄。她在社交網上載兩隻公雞照，先後寫道：「對着吵、吵、吵」、「啊呸，不要來強（搶）我的女兒、兒子，我啄死你……」看來仍未消氣。不少網民安撫S媽，稱女兒能幸福，有媽媽的祝福最重要。小S（徐熙娣）跟傳媒說：「唉！都是一家人，彼此這麼相愛，還能冷戰多久。」網上有傳大S婚後將全面退出娛樂圈，傳言登上熱搜。大S經理人澄清是謠言，「不知這樣的消息跟報道從何而來，因此無從回應」。

24年前大S與小S為《娛樂百分百》赴韓國採訪「酷龍」的片段隨之曝光，當時具俊曄體貼幫工作人員拉車門的舉動，令大S冧爆對着鏡頭說：「好體貼，好帥喔！」大S又坐在具俊曄旁邊，不時露出羞澀微笑。

汪小菲心繫女兒

汪小菲在前妻大S宣布再婚後未有回應，昨日他在微博個人簡介寫上12個字「希望玥兒每天都開開心心的」，表露對女兒的關愛。

娛樂組