ERROR新歌重拾初戀情懷 保錡常當「兵」 阿Dee被封最佳情人

【明報專訊】組合ERROR早前推出首支情歌《愛情值日生》，MV大玩復古風，阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）及保錡（吳保錡）展現4種不同風格的少男情懷，帶「404」（粉絲暱稱）回到初戀。ERROR近日為新歌宣傳，阿Dee被其他成員選為最佳情人。他們各自分享以往當「兵」經歷，又自爆4人同時愛上經理人花姐（黃慧君）。

記者：陳釗

今次ERROR新歌概念大膽、前衛，講述他們為了討好喜歡的女仔，不介意對方一腳踏多船，輪流做「兵」。4人直認現實中也曾經當「兵」，保錡經驗最豐富，透露以前是宅男，當過很多不同兵種，包括交通兵、醫療兵、飲食兵及步兵等，不過現在已退役，當上「軍師」了。

阿Dee表示有多年當「兵」經驗，笑稱「輩分」上是保錡師父、保錡是肥仔師父， 193則是他師父，阿Dee說：「最記得193常跟我說，做人同做兵都是一樣的。」193解釋：「我想每個人都做過兵，在未知追不追到對方時，你都是一隻兵，至追到手才不是。其實做兵都是一個戀愛狀態，要享受每一個階段，享受做人就享受做兵。」

追求簡單愛情

4子個性不同，但愛情觀相近。與女友感情穩定的阿Dee，覺得兩個人一起簡簡單單便夠，愛一個人，自然願意為對方犧牲，這是基本的，「我覺得一段愛能否行得遠，就是看雙方能否為對方犧牲。愛情對我來說是重要的，一個人無論多優秀，如果缺乏愛情都不完整，孤獨感可令人困擾很耐」。肥仔同樣喜歡簡單的愛情，可為對方無條件付出。

193認為愛一個人毋須想太多，愛自然會去做，「愛情當然重要，會是其中一個動力和支柱，有時愛情不止是伴侶，也可以是家人，愛是無條件支持對方」。至於經常鬧出感情問題的保錡，自嘲對愛情一竅不通，仍了解中，「世界上最難的就是男女感情關係。我只是阿Dee和193徒弟，覺得肥仔都勁過我，所以我還在學習和研究中」。

問到ERROR中誰是最佳情人？肥仔、193和保錡都投阿Dee一票，保錡笑稱阿Dee無論體能、主動，還是愛情方面都非常好，還爆對方是他們當中最易「沉船」的一個；阿Dee解釋只是對感情投入而已。ERROR自爆4兄弟同時喜歡上一名女士，那人就是花姐。

盼MV點擊追貼MIRROR

新歌推出以來口碑和成績理想，193對於歌曲推出一星期便進佔叱咤排行榜第8位，感到驚喜；但未滿意YouTube成績，覺得只屬一般。他笑稱現在MIRROR求其一個成員出單曲，一日都差不多100萬點擊率，他們花了兩個星期才達到。肥仔希望最少去到「404」萬。至昨午4時《愛》曲MV點擊次數約126萬。

不少人聽完ERROR新歌後，都說重拾初戀感覺，肥仔直認這是他們做這首歌時想達到的效果，「最初都是想打造MK情歌系列，我們這個年紀，初戀都是在那個時期發生，所以透過MV將大家當年的拍拖回憶呈現出來」。

搶Wyman團歌頭啖湯

新歌邀得黃偉文（Wyman）填詞，阿Dee表示當他們想到這個主題，第一個便想起對方，於是要求花姐幫手搭路，「我都有諗過Wyman會拒絕，如果他拒絕就唯有再找別人」。結果如願，阿Dee暗喜說：「Wyman說他都還未幫MIRROR寫團歌，便幫ERROR寫團歌，但我覺得他是非常開心的，還很客氣跟我們說多多指教，但我們心諗：『梗係唔係啦，大佬，我哋呢鋪靠你㗎啦。』至於首次合作，壓力當然有，因為我們提出來的Idea太大了，又一腳踏多船，又無條件的愛等，有點難組織，我們只是給了他100多字去表達想要的內容和方向，但Wyman很快寫了份詞出來，過程很順利。」

193想同謝安琪有牀戲

對於不少粉絲都說很感動，見住ERROR由無成本拍MV，到邀得張繼聰和太太謝安琪客串，終於捱出頭來。阿Dee直認不只粉絲，他們也覺得很感動，證明付出的努力沒白費，「我們想透過作品跟粉絲講，我們掂呀、還撐住，一起繼續行落去」。

至於為何會邀請張氏伉儷客串？阿Dee覺得二人很符合他們想呈現出來的畫面，張生張太也爽快答應。不過193對MV角色分配有怨言，因只有他跟謝安琪沒身體接觸，覺得很不公平，笑言希望下次有牀戲。

花姐曬童年裙照震撼

此外，花姐在疫下為𧨾大家開心，於社交網上載小時候身穿粉紅色外套及連身裙的照片，留言︰「幾十年前嘅我，竟然會著到咁，仲要擺個咁嘅pose。睇完張相，有冇開心咗？大家加油！the best is yet to come！」

花姐向來愛全黑中性打扮，這張童年照一出，即引起哄動，有網民笑言「震撼過個警報」。