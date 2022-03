ERROR新歌重拾初戀情懷 保錡常當「兵」 阿Dee被封最佳情人

【明報專訊】組合ERROR早前推出首支情歌《愛情值日生》,MV大玩復古風,阿Dee(何啟華)、193(郭嘉駿)、肥仔(梁業)及保錡(吳保錡)展現4種不同風格的少男情懷,帶「404」(粉絲暱稱)回到初戀。ERROR近日為新歌宣傳,阿Dee被其他成員選為最佳情人。他們各自分享以往當「兵」經歷,又自爆4人同時愛上經理人花姐(黃慧君)。

記者:陳釗

今次ERROR新歌概念大膽、前衛,講述他們為了討好喜歡的女仔,不介意對方一腳踏多船,輪流做「兵」。4人直認現實中也曾經當「兵」,保錡經驗最豐富,透露以前是宅男,當過很多不同兵種,包括交通兵、醫療兵、飲食兵及步兵等,不過現在已退役,當上「軍師」了。

阿Dee表示有多年當「兵」經驗,笑稱「輩分」上是保錡師父、保錡是肥仔師父, 193則是他師父,阿Dee說:「最記得193常跟我說,做人同做兵都是一樣的。」193解釋:「我想每個人都做過兵,在未知追不追到對方時,你都是一隻兵,至追到手才不是。其實做兵都是一個戀愛狀態,要享受每一個階段,享受做人就享受做兵。」

追求簡單愛情

4子個性不同,但愛情觀相近。與女友感情穩定的阿Dee,覺得兩個人一起簡簡單單便夠,愛一個人,自然願意為對方犧牲,這是基本的,「我覺得一段愛能否行得遠,就是看雙方能否為對方犧牲。愛情對我來說是重要的,一個人無論多優秀,如果缺乏愛情都不完整,孤獨感可令人困擾很耐」。肥仔同樣喜歡簡單的愛情,可為對方無條件付出。

193認為愛一個人毋須想太多,愛自然會去做,「愛情當然重要,會是其中一個動力和支柱,有時愛情不止是伴侶,也可以是家人,愛是無條件支持對方」。至於經常鬧出感情問題的保錡,自嘲對愛情一竅不通,仍了解中,「世界上最難的就是男女感情關係。我只是阿Dee和193徒弟,覺得肥仔都勁過我,所以我還在學習和研究中」。

問到ERROR中誰是最佳情人?肥仔、193和保錡都投阿Dee一票,保錡笑稱阿Dee無論體能、主動,還是愛情方面都非常好,還爆對方是他們當中最易「沉船」的一個;阿Dee解釋只是對感情投入而已。ERROR自爆4兄弟同時喜歡上一名女士,那人就是花姐。

盼MV點擊追貼MIRROR

新歌推出以來口碑和成績理想,193對於歌曲推出一星期便進佔叱咤排行榜第8位,感到驚喜;但未滿意YouTube成績,覺得只屬一般。他笑稱現在MIRROR求其一個成員出單曲,一日都差不多100萬點擊率,他們花了兩個星期才達到。肥仔希望最少去到「404」萬。至昨午4時《愛》曲MV點擊次數約126萬。

不少人聽完ERROR新歌後,都說重拾初戀感覺,肥仔直認這是他們做這首歌時想達到的效果,「最初都是想打造MK情歌系列,我們這個年紀,初戀都是在那個時期發生,所以透過MV將大家當年的拍拖回憶呈現出來」。

搶Wyman團歌頭啖湯

新歌邀得黃偉文(Wyman)填詞,阿Dee表示當他們想到這個主題,第一個便想起對方,於是要求花姐幫手搭路,「我都有諗過Wyman會拒絕,如果他拒絕就唯有再找別人」。結果如願,阿Dee暗喜說:「Wyman說他都還未幫MIRROR寫團歌,便幫ERROR寫團歌,但我覺得他是非常開心的,還很客氣跟我們說多多指教,但我們心諗:『梗係唔係啦,大佬,我哋呢鋪靠你㗎啦。』至於首次合作,壓力當然有,因為我們提出來的Idea太大了,又一腳踏多船,又無條件的愛等,有點難組織,我們只是給了他100多字去表達想要的內容和方向,但Wyman很快寫了份詞出來,過程很順利。」

193想同謝安琪有牀戲

對於不少粉絲都說很感動,見住ERROR由無成本拍MV,到邀得張繼聰和太太謝安琪客串,終於捱出頭來。阿Dee直認不只粉絲,他們也覺得很感動,證明付出的努力沒白費,「我們想透過作品跟粉絲講,我們掂呀、還撐住,一起繼續行落去」。

至於為何會邀請張氏伉儷客串?阿Dee覺得二人很符合他們想呈現出來的畫面,張生張太也爽快答應。不過193對MV角色分配有怨言,因只有他跟謝安琪沒身體接觸,覺得很不公平,笑言希望下次有牀戲。

花姐曬童年裙照震撼

此外,花姐在疫下為𧨾大家開心,於社交網上載小時候身穿粉紅色外套及連身裙的照片,留言︰「幾十年前嘅我,竟然會著到咁,仲要擺個咁嘅pose。睇完張相,有冇開心咗?大家加油!the best is yet to come!」

花姐向來愛全黑中性打扮,這張童年照一出,即引起哄動,有網民笑言「震撼過個警報」。