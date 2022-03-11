《歐比王》小天行者登場 《金田一》《木偶奇遇記》Disney+輪流播

《歐比王肯諾比》伊雲麥葵格遙望童年版天行者（圓圖），默默保護着他。

【明報專訊】繼《波巴費特之書》後，影視串流平台Disney+將於5月推出另一《星球大戰》外傳劇集《歐比王肯諾比》（Obi-Wan Kenobi），昨日公開首條預告片，飾演絕地大師的伊雲麥葵格（Ewan McGregor）終於見到童年版的天行者；日劇《金田一少年事件簿》下月亦將在Disney+首播，至於金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演真人版電影《木偶奇遇記》9月上架，昨日發放首張劇照，就算居家隔離亦不愁寂寞。

Disney+《星戰》頻道最新外傳劇《歐比王肯諾比》定於5月25日首播，以電影《星球大戰前傳：黑帝君臨》故事發生10年後為背景，講述伊雲麥葵格飾演絕地大師歐比王，面對人生最大挫折，因他徒弟Anakin Skywalker沉迷黑暗力量，最終變成邪惡黑武士，希頓基斯登遜（Hayden Christensen）將會再次飾演此經典奸角。

從預告片可見，伊雲麥葵格走在天行者的故鄉「塔圖因」行星並說「戰爭已經結束，我們輸了」。鏡頭一轉，他透過望遠鏡遙看在屋頂玩耍的小孩，正是童年版Luke Skywalker，亦即長大後由馬克漢米爾（Mark Hamill）飾演的天行者。根據原著Luke將會接受絕地大師訓練，然後對付父親黑武士和他統領的帝國。《馬克白》女星莫西絲恩格林（Moses Ingram）首度亮相，扮演Inquisitor Reva對付絕地大師，另有全新奸角出場。

《木偶奇遇記》劇照首曝光

Disney+昨日亦公開真人版《木偶奇遇記》首張劇照，電影改編自1940年動畫，是《阿甘正傳》導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）跟主角湯漢斯相隔28年再度合作，故事講述湯漢斯飾演木匠蓋比特，創造出視如親子的木偶，劇照正是兩者對望，充滿溫情。此片將於9月在Disney+上架。

另外，《被擦掉的初戀》男星道枝駿佑早前落實主演NTV電視台春季日劇《金田一少年事件簿》，繼堂本剛及松本潤等之後，扮演第5代金田一，上白石萌歌與澤村一樹分別飾演七瀨美雪及刑警劍持勇。

NTV昨日宣布與Disney+簽訂合作協議，將會共同開發日劇、動畫及綜藝等內容，頭炮正是《金田一少年事件簿》，屆時除有原裝日語配音版本，還會提供英語配音版，滿足全球觀眾。新劇將於4月20日開播，首集更會加長半小時。