ViuTV再辦口罩小姐選舉 ERROR繼續做主持

【明報專訊】ViuTV繼去年舉辦《最後一屆口罩小姐選舉》再有新搞作，標榜因戴口罩依然繼續，成為人類活動的新常態，所以口罩小姐選舉亦應順理成章舉行第二屆，今年決定舉辦《尾二一屆口罩小姐選舉》，亦再次由ERROR成員肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）及吳保錡擔任主持，昨日開始接受報名，以「兩個口罩都擋唔住你嘅靚呀！」呼籲。參賽者要具備4項條件，年滿18歲的女性；持有效香港永久性居民身分證；不受任何其他合約條款限制，以致不能參與任何與《尾二一屆口罩小姐選舉》有關的項目及活動；並非香港電視娛樂有限公司之員工及家屬。

阿Dee保錡193放笑彈

宣傳片由阿Dee、193、保錡加上「最後一屆冠軍」浩南（鄭伊琪）、「除罩最靚獎」三小辣（羅佩芝）、「網上人氣王」肥腰（米露迪）拍攝，肥仔負責聲演。為達到宣傳之效，宣傳片不惜擺高層上枱，台辭交由言論出位的193負責；片段中講述阿Dee拍宣傳片遲到要193及保錡苦等，193有感而發道：「阿Dee成日遲到都未炒佢，唔通佢係金生（金廣誠）嘅私生子？定係魯生（魯庭暉）？定係花姐（黃慧君）？定係花姐同金生呢？」兩人反被阿Dee揶揄早到因為無工作，大放笑彈。

娛樂組