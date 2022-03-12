香港電影評論學會網上頒獎 謝賢型爆領影帝大獎

【明報專訊】「第28屆香港電影評論學會大獎」早前已公布賽果，因疫情關係，頒獎禮改於昨日在網上舉行，亦是連續第二年以預錄形式頒獎。從影69年的謝賢（四哥）和內地女演員劉雅瑟分別憑《殺出個黃昏》與《智齒》首度稱帝封后。身穿黑西裝、打領帶、戴黑超的四哥型爆拿着獎項說︰「多謝大家，我好開心得到這個獎。」

影后劉雅瑟︰榮耀在心中

首度封影后的劉雅瑟開心表示這個獎對她非常重大，會將這份榮耀一直放在心中，努力做一個好演員，她說︰「在拍攝《智齒》期間，我看到所有工作人員對電影的執著及熱愛，他們的那種狀態，給了我非常大的感動；我非常感謝他們辛苦的付出，能夠成全《智齒》、成全王桃這角色。我最希望香港的疫情趕緊過去，希望大家能夠正常開工。」

霆鋒代陳木勝領最佳導演獎

已故導演陳木勝（Benny）憑遺作《怒火》奪最佳導演及推薦電影獎，由片中飾演邱剛敖的謝霆鋒代表領取；接過最佳導演大獎，霆鋒代陳木勝太太發表得獎感言，「多謝香港電影評論學會、所有業界人士、影評人，以及廣大的觀眾對Benny的支持與肯定。Benny一直都在追尋他心目中完美的電影夢。希望他這一份堅毅丶不屈不撓的精神，可以感染與鼓勵到大家繼續向前，堅持夢想，永不放棄」。在領取推薦電影獎時，霆鋒有感而發︰「對我來說，《怒火》是典型香港動作電影，可能亦是這類型的最後一部，因為Benny拍完這部電影離開我們，當然還有很多拍攝動作電影的導演，但甚少會像Benny般聚焦單對單、好人對壞人去拍攝結局，如徐克導演多拍古裝、林超賢導演則拍攝軍事題材為主，所以談到原汁原味的香港動作電影，《怒火》要算是其中一部。」

林家棟︰獲認同是很大鼓勵

鄭保瑞執導的《智齒》獲最佳電影，他聯同監製黃柏高（Paco）講感言。 Paco多謝鄭保瑞製作了一部非常有風格、很用心、很有代表的香港電影。鄭保瑞感謝投資者和台前幕後支持，他說︰「我一直說《智齒》不是一部容易消化的電影，所以多謝喜歡此片的觀眾。」憑《殺出個黃昏》獲最佳編劇的林家棟和何靜怡亦感謝台前幕後的參與，林家棟說︰「這次是頗新的嘗試，中間經歷了長時間的考慮。得到電影評論學會的認同，是一個很大的鼓勵。」

10部推薦電影包括《怒火》、《手捲煙》、《濁水漂流》、《殺出個黃昏》、《除暴》、《鬼同你住》、《拆彈專家2》、《狂舞派3》、《梅艷芳》及《媽媽的神奇小子》。《鬼同你住》導演陳果說︰「多謝老闆在此艱難時期還願意投資拍電影，這是很難得的。多謝所有台前幕後，在疫情下仍努力工作，幸好沒有感染。」《手捲煙》導演陳健朗說：「希望繼續在電影路上拍一些有質素的電影，繼續學習。因覺得電影是一個很闊的大海，一停步就沒有了，希望可以繼續揚帆出海。」

記者︰柯美