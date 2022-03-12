日韓星染疫主動公布 劉在錫勤檢測避播毒

大泉洋上月底確診，但無礙大河劇《鎌倉殿的13人》的播放安排。

【明報專訊】香港第五波疫情嚴峻，演藝界亦不能倖免，早前無綫電視城爆疫，報稱台前幕後均有員工確診，被迫停廠多日；確診人數及名單，卻沒向外公布，跟疫情同樣嚴峻的日韓兩國演藝界的處理手法大相徑庭。以韓國為例，會主動公布藝人確診消息及詳情，譬如《勝利號》女星金泰梨早前染疫，電視台隨即公布她主演的新劇《二十五，二十一》停拍，透明度較高。

韓國自從去年底實施「與病毒共存」政策後，新增病例上升，單日確診人數曾破20萬大關；不少韓星先後染疫，包括《Running Man》劉在錫與金鐘國、《南山的部長們》李秉憲、《梨泰院Class》朴敘俊、《哲仁王后》申惠善、《5時恭候的證人》鄭雨盛及《便利店新星》池昌旭、男團防彈少年團（BTS）等。據韓媒報道，大部分韓星會透過所屬事務所主動公布確診消息，並表明確診者何時開始「中招」及隔離、目前病情如何，以及有否接種疫苗等詳情一一呈報。

宋智孝藥物過敏無打針

長壽綜藝節目《Running Man》早前爆發染疫群組，成員宋智孝主動透露因藥物敏感，無法接種疫苗，即使沒染疫，仍自我隔離10天。另外，《Mouse》男星李勝基早前確診，也主動向傳媒表示已接種3劑疫苗。當完成隔離，韓星大多主動通報何時康復及復工安排。

韓媒報道，自2020年爆疫以來，韓國不少藝人會接受檢測，結果呈陰性才會開工，《Running Man》名嘴劉在錫正是其中之一；去年底劉在錫得悉染疫，正是埋位前在保母車多做一次檢測，並得出陽性結果，遂火速離開拍攝現場，阻止了病毒傳播。

大泉洋染疫無礙大河劇播放

日本藝人處理確診消息與韓國藝人相似，近月曾染疫的《淺草小子》大泉洋、《監獄公主》菅野美穗、《魯邦的女兒》深田恭子、《阿淺來了》藤岡靛、《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》赤楚衛二等，均透過事務所公布病况，還順道公布藝人的工作會如何安排。忙於拍攝NHK電視台大河劇《鎌倉殿的13人》的大泉洋上月底確診，事務所透露他會定期接受檢測之外，NHK發言人亦補充，《鎌》劇有不少存貨，即使大泉洋要停工隔離，《鎌》劇仍可如期播放，釋除觀眾疑慮。

爆疫兩年汲取經驗 棄邊拍邊播

事實上爆疫兩年，日本與韓國電視台早已汲取因疫情被迫停工的經驗，除了把製作時間盡量提前，也放棄過往邊拍邊播的製作模式，盡量在劇集開播前殺青，即使電視台或劇組爆疫，也不會影響節目安排。像金泰梨早前確診，主演的新劇《二十五，二十一》雖一度停拍，但大部分戲分已完成，所以能如期播放。

文：蘇珮欣