開箱：續談《血光之旅》 緝兇電影最忌犯駁

的士司機扎因（左）聲稱來自敘利亞，身世可疑，貝絲（右）卻從未懷疑他是殺人兇手。

【明報專訊】《血光之旅》全片故佈疑團，無論是夜店賤男、的士司機、當地警員，甚至貝絲老公都似有嫌疑。由於有小說作藍本，整體故事算流暢，下半部分節奏較為緊湊，尤其當貝絲被警方列為謀殺凱特的疑犯後，劇情才漸入佳境。遺憾的是結局推進太急，揭開殺人犯真面目的證物，彷彿從天而降，讓主角手到拿來，犯人亦輕易認罪，難免予人草草收場之感。

網民稱最大賣點是女主角

本片乍看跟《天能》尊大衛華盛頓（John David Washington）主演另一Netflix驚慄片《凶險假期》大同小異，都是二人出國旅遊，另一半發生致命意外，生還者既要洗脫嫌疑，又要查出真兇。分別在於《凶》片加入政治元素，令主角所受壓迫感增加，觀眾看得更肉緊；《血》片則以女性角度出發，突顯意外發生後主角的無力感，加上她面對性侵、婚外情等肉體和精神打擊，更易博得女觀眾的支持和代入。

有網民表示《血光之旅》的最大賣點，正是35歲女主角麗冬美絲達，看來觀眾對她在經典美劇《花邊教主》的表現仍念念不忘。且別忘記此劇已是15年前舊作，昔日幕前的學校風頭躉，如今變成兩孩之母，外形亦發福不少，如果一心想緬懷回憶，或許會覺失望。

另外，全片亦有不少犯駁位，例如貝絲取得凱特手機，翻查短訊內容，懷疑閨密跟丈夫有染，令劇情走向迅速改變，奇在警方從未要求她交出手機作為證物？另一方面，警方翻查海邊閉路電視片段，令兇手殺死凱特過程曝光，然後緝捕疑犯歸案，以為水落石出？最後編劇推翻一切，聲稱兇手另有其人，難道無辜被屈殺人罪名的疑犯從未想過為自己伸冤？這種「夾硬」的扭橋手法，擺明侮辱觀眾智慧，實在令人難以接受。