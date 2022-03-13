黃翠如放完半年長假秘赴大馬復工 與蕭正楠分開一個月靠視像傳情

【明報專訊】黃翠如去年9月開始停工，當時傳情緒受困缺席劇集宣傳，不過她一直陪伴及照顧老公蕭正楠，早前北上陪老公開工後，翠如已逐漸回復狀態，重拾笑容經常與老公拍片放閃。經過半年悠長假期，翠如終為粉絲帶來喜訊，日前已秘密出發到馬來西亞復工。她現在有工作便做，亦享受生活，並說去年家中經歷很多關於健康的事情，現在健康最重要。

黃翠如傳因去年參演《七公主》角色太沉重，加上演技受外界抨擊，故不堪壓力停工，疑壓力爆煲收埋自己，絕迹劇集及主持的綜藝節目宣傳外，更在社交平台寫上「再見」及關掉留言功能，事後她解釋是「私人的悼念」，但仍令外界擔憂。其後她北上陪蕭正楠登台及拍劇，更開通小紅書跟內地網民互動，又上載站在老公背後重現燦爛笑容的相片，留言：「走了一大個圈，找回我的電池。」回港後再相約好友唐詩詠及陳自瑤見面，似乎已沉澱完畢，準備好重新出發。

翠如走出陰霾多得蕭正楠

蕭正楠最近因TVB劇組爆疫，新劇《破毒強人》停工，索性陪太太翠如居家抗疫，每日上演「蕭家飯堂」，照顧太太一日三餐，兩口子間中影相及拍片放上社交平台大曬恩愛，當中有蕭正楠買新玩具及玩搖控車的相片，又有蕭正楠拿起結他自彈自唱鄭伊健《甘心替代你》送給翠如的片段，笑容和笑聲滿載。翠如能走出陰霾，蕭正楠絕對功不可沒。

投訴老公掛住睇戲匆匆收線

翠如日前上載宣傳片段，預告將到馬來西亞出席網上支付平台代言活動；片段中翠如精神奕奕、笑容滿面，更親手執拾一大篋行李搬上車準備出發，原來她已秘密隻身起行，老公蕭正楠就留在家中繼續等劇組開工。翠如接受《明報》訪問，透露今次除了到當地出席代言活動，亦會處理私人事務，她說：「加上我最好的朋友及契仔都在馬來西亞，今次也順道探望他們，預計要留在當地一個月。」馬來西亞疫情同樣嚴峻，她到埗要先接受5天居家隔離，還在社交平台透露行蹤，拍片留言：「隔離中，也要吃陽光。」問到近半年有老公陪伴，要分開一個月會否不捨？她即笑笑口投訴老公很享受me time，「到馬來西亞後，首天隔離以視像電話跟他見面，他竟然掛住睇戲，匆匆收線。原本這段時間他要拍劇開工，現在停工，就由他看屋」。

「有工作便做 最緊要健康」

翠如透露今次工作前，其實已復工小試牛刀，她說：「之前到內地純粹探老公，臨返港前有活動找老公出席，但老公沒有時間，機緣巧合下便由我頂替。」是否已完全投入工作狀態？她說：「其實沒什麼工作，只是剛巧有工作便做。去年屋企經歷了很多有關健康的事，所以我覺得現在最緊要是健康。」

蕭正楠：無我照顧驚佢喊

在港的蕭正楠認為太太從沒停工，只是公司沒工作安排，他大讚太太道：「她現在好叻女，不會有事的，有工作咪好囉！」問到可有不捨太太獨自離港？他笑道：「無我照顧，我驚佢喊咋！總之當地有朋友照顧她三餐，我就放心了，一個月好快過，但回來要隔離就戥她辛苦。」

記者：林祖傑

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