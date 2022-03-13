計錯數多留泰國一日 毛舜筠終回港入住檢疫酒店

已回港的毛舜筠拍片自爆計錯日子的瘀事，又比較泰國與香港檢疫酒店的處事手法。（視頻截圖）

【明報專訊】毛舜筠（毛姐）去年與老公區丁平赴加拿大跟兩女兒團聚度聖誕，原定今年1月5日回港，但航班取消，1月8日港府實施地區性航班熔斷機制兼不斷延長。經歷兩個月受熔斷機制折騰的毛姐早前決定繞道泰國回港，在泰國逗留14日，日前終於返抵香港。

正在酒店隔離的毛姐前晚拍片稱計錯數，要在泰國多留一天才返港。她之前在泰國拍片教計劃繞道返港的港人，如何計算離開列入熔斷機制的9個國家地區的14天，還叫大家千萬不要計錯，否則不能返港；結果她都計錯，忘記香港和加拿大的時差，要臨時改機票才成功返港。她表示在泰國逗留的14天屬「過冷河」，返港後仍需入住檢疫酒店。

不滿酒店員工檢疫手法

毛姐形容一踏進香港機場像打仗一樣，她又比較泰國與香港檢疫酒店的處事手法有很大差別，她說：「在泰國酒店檢疫，員工會先致電給我，到房間門外按門鐘一次。相對香港酒店，在我到埗翌日睡醒，便不停有人按鐘及拍門，在門外叫『檢疫呀！檢疫呀！拿身分證呀』，她急急更衣，令人心情好緊張及煩躁。」她提到日前被政府發出的緊急警示嚇親，問老公香港是否淪陷？她認為大家要調節好心情，每天練習深呼吸，用正面和樂觀態度面對不一樣的香港。

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