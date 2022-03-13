C君定張馳豪飾演兒子Joe？ 樊亦敏發帖問大龍生

【明報專訊】樊亦敏於無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演三太白天娥，她與大龍生（羅樂林飾）有兒子Joe，但一直未有露面；最近傳Joe角色由《聲夢》學員張馳豪（Aska）演出，樊亦敏於是在社交網上載劇中的結婚相發帖尋子：「阿Joe究竟係邊個呀？」網民反應兩極，有期待Aska演出，也有提議C君或陸永飾演。

小腿拉傷停工一個月

樊亦敏接受《明報》電話訪問，表示未收到通告，不知誰飾演兒子Joe，她說：「劇中有出現過Joe的童年版背影，但長大後變成點，我都唔知。之前傳過C君，現在他當了高層，不知有沒有可能；現在又傳Aska，所以我公開問大龍生囉。」她幾個月前向劇組請假，赴佛山拍劇集《獅子山下》，她早前已回港，本來前天回劇組開工，但不小心左小腿肌肉拉傷，需要停工一個月。

稱劉家輝主動跟人說話

樊亦敏知道羅樂林早前確診，為免打擾對方休息，已派陳浚霆做愛心大使送慰問，「羅樂林OK，康復中」。問到她的好友劉家輝中風後住療養院情况，她說：「疫情期間不能探訪，但我一直有關心家輝哥，他最近心情幾好，會主動跟別人說話，食點心、打麻將時最開心，就忘記我搵過他。」

記者：鍾一虹