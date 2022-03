玩轉多重宇宙 SXSW電影節掀序幕 楊紫瓊新片贏掌聲

楊紫瓊(左圖)與珍美李寇蒂斯(右圖)在新片《Everything Everywhere All at Once》首次合作,日前一起出席SXSW電影節。(法新社)

【明報專訊】鼓勵創意的SXSW電影節前日在得州開鑼,受疫情影響停辦兩年後,楊紫瓊主演的《Everything Everywhere All at Once》獲邀成為開幕電影,片中陷入稅務問題的她,穿梭多重宇宙,加上連場武打,據美媒報道,觀衆的反應甚佳,現場報以熱烈掌聲。

《Everything Everywhere All at Once》在台灣譯為《媽的多重宇宙》,將於下月在當地上映,美國則會於本月25日開畫。去年12月公開首條預告片時已引起影迷注意,片中楊紫瓊似乎陷入稅務問題,但鏡頭一轉她以廚師、武術家、大明星等十多個不同造型出現;片段中又提到「有一股邪惡力量正透過多重宇宙擴散,而你(楊紫瓊)也許是唯一能阻止它的」。據報楊紫瓊的角色能穿梭多重宇宙,接收很多個不同自己的能力。

羅素兄弟監製

此片由《復仇者聯盟》羅素兄弟(Russell Brothers)監製,《救你命3000》關丹尼爾(Daniel Kwan)及丹尼爾施奈特(Daniel Scheinert)聯合執導。除了楊紫瓊,《月光光殺清光》珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、《功夫熊貓》吳漢章、《我的超豪男友》岑勇康、《無限復活》關繼威等亦有份參演。在SXSW電影節開幕禮上,楊紫瓊表示很以這部電影為傲;導演丹尼爾施奈特自言以前跟拍檔關丹尼爾拍過很多MV,不少意念都遭到拒絕,「想把這些被棄用的念頭全都放進電影裏去,我們就可以好好利用全給Rihanna(女歌手)打回頭的東西」。

這些被棄用的意念包括手指變成香腸的爆笑鏡頭、請來著名音樂人Randy Newman聲演浣熊、把腰包當成致命武器,而且由木湯匙到盾牌,楊紫瓊幾乎都可拿來當武器;連場動作,換來觀衆熱烈掌聲。導演丹尼爾施奈特稱寫劇本時已發現除了楊紫瓊,沒人可演這角色;關丹尼爾則說她有種吸引力把很多人帶到這部電影裏。面對兩名導演的稱讚,楊紫瓊幽默回應,「給我太多讚賞了,你倆寫了一個出色的劇本,給我們太多驚喜了,我意思是,到現在還不太明白它」。

SXSW電影節因疫情停辦兩年

SXSW電影節每年3月在得州舉行,2019年的開幕電影是《訪·嚇》佐敦比爾(Jordan Peele)執導的《我們‧異》;2020年疫情爆發,連續兩年停辦,所以前晚開幕,全場爆滿,除了楊紫瓊這齣新片外,《光豬舞壯士》卓靈達譚(Channing Tatum)伙拍《守護有心人》珊迪娜布洛(Sandra Bullock)主演的《失驚無神闖謎城》(The Lost City),也會在SXSW電影節放映。