玩轉多重宇宙 SXSW電影節掀序幕 楊紫瓊新片贏掌聲

【明報專訊】鼓勵創意的SXSW電影節前日在得州開鑼，受疫情影響停辦兩年後，楊紫瓊主演的《Everything Everywhere All at Once》獲邀成為開幕電影，片中陷入稅務問題的她，穿梭多重宇宙，加上連場武打，據美媒報道，觀衆的反應甚佳，現場報以熱烈掌聲。

《Everything Everywhere All at Once》在台灣譯為《媽的多重宇宙》，將於下月在當地上映，美國則會於本月25日開畫。去年12月公開首條預告片時已引起影迷注意，片中楊紫瓊似乎陷入稅務問題，但鏡頭一轉她以廚師、武術家、大明星等十多個不同造型出現；片段中又提到「有一股邪惡力量正透過多重宇宙擴散，而你（楊紫瓊）也許是唯一能阻止它的」。據報楊紫瓊的角色能穿梭多重宇宙，接收很多個不同自己的能力。

羅素兄弟監製

此片由《復仇者聯盟》羅素兄弟（Russell Brothers）監製，《救你命3000》關丹尼爾（Daniel Kwan）及丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）聯合執導。除了楊紫瓊，《月光光殺清光》珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、《功夫熊貓》吳漢章、《我的超豪男友》岑勇康、《無限復活》關繼威等亦有份參演。在SXSW電影節開幕禮上，楊紫瓊表示很以這部電影為傲；導演丹尼爾施奈特自言以前跟拍檔關丹尼爾拍過很多MV，不少意念都遭到拒絕，「想把這些被棄用的念頭全都放進電影裏去，我們就可以好好利用全給Rihanna（女歌手）打回頭的東西」。

這些被棄用的意念包括手指變成香腸的爆笑鏡頭、請來著名音樂人Randy Newman聲演浣熊、把腰包當成致命武器，而且由木湯匙到盾牌，楊紫瓊幾乎都可拿來當武器；連場動作，換來觀衆熱烈掌聲。導演丹尼爾施奈特稱寫劇本時已發現除了楊紫瓊，沒人可演這角色；關丹尼爾則說她有種吸引力把很多人帶到這部電影裏。面對兩名導演的稱讚，楊紫瓊幽默回應，「給我太多讚賞了，你倆寫了一個出色的劇本，給我們太多驚喜了，我意思是，到現在還不太明白它」。

SXSW電影節因疫情停辦兩年

SXSW電影節每年3月在得州舉行，2019年的開幕電影是《訪·嚇》佐敦比爾（Jordan Peele）執導的《我們‧異》；2020年疫情爆發，連續兩年停辦，所以前晚開幕，全場爆滿，除了楊紫瓊這齣新片外，《光豬舞壯士》卓靈達譚（Channing Tatum）伙拍《守護有心人》珊迪娜布洛（Sandra Bullock）主演的《失驚無神闖謎城》（The Lost City），也會在SXSW電影節放映。