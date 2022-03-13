《Drive My Car》掃日本奧斯卡8獎 西島秀俊有村架純首封帝后

有村架純憑《她和他的戀愛花期》首度封后。

【明報專訊】有「日本奧斯卡」之稱的第45屆日本電影學院獎，前晚舉行頒獎禮。早前獲頒金球獎最佳外語片的《Drive My Car》，由《偶然與想像》濱口龍介執導、《真犯人旗標》西島秀俊主演，奪得最佳電影、導演、男主角、劇本、攝影、燈光、錄音及剪接，合共8獎成為大贏家。

現年50歲的西島秀俊首度入圍一擊即中稱帝，對於得獎感驚訝的他稱現時烏克蘭局勢緊張，頒獎禮當日又是日本3．11大地震紀念日，他表示《Drive My Car》描述人與人之間的故事，感覺意義重大，「今後我想繼續演出貼近人生、抱有希望的電影」。

《她和他的戀愛花期》有村架純首度封后，撼低勁敵《養老金沒有了》天海祐希、《接棒家族》永野芽郁、《錯視畫的利牙》松岡茉優及《生命停車場》吉永小百合。有村架純稱對於自己的作品常感不安，慶幸身邊有很多人支持，才能繼續演戲，「我希望帶着同情心、真誠地演出每個角色」。

最佳男女配角分別是《孤狼之血 LEVEL 2》鈴木亮平及《那些得不到保護的人》清原果耶。菅田將暉則從《銀魂》小栗旬手上拿下話題獎，小栗旬以菅田將暉新劇《勿說是推理》的爆炸頭造型出現，場面搞笑。另外，憑《接棒家族》角逐女配角的石原里美雖空手而回，但挺着孕肚現身成焦點。她表示《接》片是唯一想讓快將出世孩兒觀看的電影，「希望孩子能像戲中人一樣，讓身邊的人變得開心」。