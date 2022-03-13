【開箱】SebastiAn——關淑怡歌響巴黎時裝周的推手

【明報專訊】本月初舉行的巴黎時裝周，比利時設計師Anthony Vaccarello主理的Saint Laurent秋冬新裝展，在巴黎鐵塔為背景的場地舉行，當響起關淑怡唱《難得有情人》的歌聲，香港樂迷沒多久即在網上爭相瘋傳片段。到底是誰讓這首逾30年前的廣東歌登上國際時裝舞台？

為莎樂甘斯堡炮製大碟

Saint Laurent的秋冬新裝系列，據報Anthony Vaccarello從上世紀二三十年代英國社交名媛兼作家Nancy Cunard的中性打扮取得靈感；當日時裝騷就吸引大批明星捧場，包括法國女星嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）和莎樂甘斯堡（Charlotte Gainsbourg）、《人鬼情未了》狄美摩亞（Demi Moore）、「碧咸嫂」維多利亞與羅密歐母子，還有憑《毒癮女孩》走紅的新星慕德艾柏圖（Maude Apatow）、積及伊洛迪（Jacob Elordi）和多明尼費克（Dominic Fike）等，十分熱鬧。由法國音樂人SebastiAn編排的樂聲中，Anthony Vaccarello最後登場謝幕。

現年41歲的SebastiAn在音樂方面身兼多職，無論監製、作曲、混音、工程師及DJ等崗位也擅長；專攻電子音樂的他，在Saint Laurent時裝騷就把《難得有情人》重新混音及編曲。SebastiAn亦曾與Daft Punk、Beastie Boys、Nero、Kavinsky、Fall Out Boy等不同歌手、組合及樂隊合作，又為多部法國片配樂。康城影后莎樂甘斯堡的父親是法國殿堂級歌手Serge Gainsbourg，母親Jane Birkin也是唱家班；2014年，莎樂翻唱《Hey Joe》，SebastiAn幫她混音，雙方一拍即合，不過後者要求若做新專輯，希望能是法語大碟，精通英法語的莎樂當時卻拒絕。其後莎樂同母異父的家姐Kate（Jane Birkin和作曲家John Barry的女兒）猝逝，遂再次聯絡SebastiAn，稱很想透過音樂表達一些事，而且只能用法語，因此展開了專輯《Rest》的合作契機，莎樂其後憑該碟在法國得到音樂獎項。

合作過程似電影配樂

SebastiAn透過莎樂甘斯堡的拍檔，5年前認識了Saint Laurent創作總監Anthony Vaccarello，之後對方幾乎每個時裝騷，SebastiAn都負責音樂部分。去年中更推出了原聲黑膠碟《FREQUENCIES》，輯錄了近年SebastiAn為Saint Laurent多個時裝騷所製作的音樂，並同時在串流平台發售。Anthony曾表示，時裝展不止有關模特兒身上的服裝，藉SebastiAn的音樂，還希望能觸動觀衆。他稱時裝表演都很短促，所以效果必須直接。SebastiAn則表示雙方合作過程有點似電影配樂，但更為集中，而且時間要準繩；他通常只花三四天時間創作及完成，看似匆匆，但樂在其中，認為不需要考慮太多，情感直接更重要。SebastiAn稱很多時開騷前仍在改變主意，但他正喜歡這種活力。Anthony說好的時裝騷音樂，能反映整個服裝系列的意念。未知將來關淑怡的《難得有情人》，可會出現在Saint Laurent的原聲碟？值得一提，這歌由盧東尼作曲編曲、向雪懷填詞，並且是關淑怡1989年推出的同名大碟主打歌。

其實不少時裝設計師都很重視音樂，已故Chanel藝術總監Karl Lagerfeld就很欣賞英國女歌手Amy Winehouse，不但成為他的創作靈感，更曾邀請對方在時裝活動上獻唱。1980年代二人組合Yazoo成員Alison Moyet，曾於2015年在Burberry的倫敦春夏時裝展演出；在管弦樂團伴奏下，獻唱了4首歌，她的名作《Only You》更是壓軸。對比今天的樂壇天后Adele，Alison的嗓音無疑飽歷風霜，但不少網民留言稱，那次演出讓人再次記起Alison也曾是傳奇歌手，而且是一次時裝與音樂的精彩結合。