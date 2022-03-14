自稱「鏡粉」恐嚇丘梓謙 狙擊After Class 花姐信MIRROR粉絲不會惡意滋擾任何人

【明報專訊】無綫藝人近年成為不少網民狙擊對象，在處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「蔥頭」的丘梓謙因被指影射姜濤，曾惹來網民不滿留言罵他。近日情况愈見嚴重，丘梓謙因收到很多恐嚇及攻擊性信息，暫停社交網接收陌生信息。他的經理人更收到自稱「男鏡粉」網民借拍廣告為由聯絡，之後稱找丘梓謙拍成人影片。《聲夢傳奇》姚焯菲、炎明熹等的經理人亦受騷擾，涉及不雅用語。無綫方面表明不會容忍滋擾及侮辱行為，不排除採取法律行動。MIRROR經理人花姐（黃慧君）相信真正的「鏡粉」不會惡意滋擾任何人。

娛樂組

28歲丘梓謙獲無綫力捧，除在《愛‧回家》演「蔥頭」外，早前成為限定男團「Super Tiger」成員，演出機會不斷。「蔥頭」因外形和角色設定，被指有影射抄襲MIRROR成員姜濤之嫌，令丘梓謙遭到不少網民惡言攻擊。他採取做好演出的態度，不想多回應引起不必要罵戰。

丘梓謙最近被滋擾情况升級，有一名在Instagram（IG）帳號自稱「男鏡粉」的網民，表示喜歡MIRROR、COLLAR及ERROR，透過社交網藉拍廣告為由跟丘梓謙經理人聯絡，並公開雙方對話截圖。截圖中見到該網民聲稱出價8萬及20萬元請丘梓謙拍成人影片，經理人表明藝人不會參與任何有色情成分內容製作後，該網民仍繼續滋擾。收到大批私訊留言轟炸的丘梓謙忍不住在IG發文，「由於本人最近收到很多恐嚇及攻擊性訊息，所以我會暫時暫停IG嘅陌生訊息」。

盼網民撐偶像 行為不要太激進

丘梓謙昨日接受《明報》電話訪問，承認他和經理人近日收到陌生人的來電滋擾，才決定暫時關閉私訊留言功能。他無奈說：「收過好多私訊留言內容大概是『唔好再扮人哋』、『你好樣衰』，也有一些帶恐嚇成分，如『出街小心』的留言。又有人利用IG視像電話功能打來，可以連續打六七次，雖然我沒有接聽，但已構成滋擾。由於要專心準備為新劇開工，所以封鎖對方帳號不接便算，免事件沒完沒了。」

丘梓謙對事件平常心看待，未太擔心人身安全受威脅，也不知對方是否MIRROR的粉絲，只盼網民撐偶像，行為不要太激進，同時感謝粉絲的打氣和支持留言。

After Class被改圖留惡言

《聲夢傳奇》炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文組成女團After Class，遭同一個IG帳號滋擾。有人先藉「姚焯菲粉絲應援物資」的事聯絡經理人，又說要找After Class拍廣告，經理人採取不理會態度及封鎖陌生來電號碼，對方留下不雅用語及改圖。另一個IG帳號亦是攻擊After Class及改圖，留言罵4小花。After Class經理人BY對此回應，「我和公司不能容忍此等持續滋擾及侮辱行為，為保護年輕歌手藝人、員工安全，我們不排除採取進一步法律行動」。

MIRROR經理人花姐得悉事件後，在網上留言表示相言真的粉絲不會這樣做。她寫道︰「我深信真正MIRROR同COLLAR fans係唔會惡意滋擾任何人。我相信你們，大家不用擔心。」

學員拍快餐店廣告 網民派嬲

此外，《聲夢》學員鍾柔美、張馳豪及林君蓮最近為快餐店拍廣告，但在網上被狙擊，有很多網民到快餐店社交網不停「派嬲」。《聲夢》粉絲為撐偶像群起護航，上演一場攻防戰。

鍾柔美未受事件影響心情，她的首支個人單曲《Breakin' My Heart》反應理想，在YouTube點擊已逾百萬，歌曲在叱咤903專業推介上榜第4周，今個星期攀升亞軍位置。她在社交網興奮留言多謝大家支持。