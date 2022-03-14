陶大宇唱《倒轉地球》打頭陣 汪明荃伙鍾柔美勁歌熱舞籌款

陶大宇打頭陣表演，籌得80萬善款。

【明報專訊】無綫籌款節目《博愛歡樂傳萬家》前晚播映，陶大宇獻唱紅遍網絡的《倒轉地球》打頭陣，大展「魔音式」唱腔、獨特「水撥式」揮手台風，伸及招牌「噓」聲，籌得80萬善款。司儀汪明荃（阿姐）表示知這首歌出名，橫掃東南亞，笑稱：「劉德華都唔夠你嚟。」

表演籌得150萬善款

穿銀色閃爆連身短裙加外套，配以長靴的阿姐，與年紀比她細近60年、15歲《聲夢》小花鍾柔美（Yumi）合唱《迷人Pink Lady》籌款，成全晚亮點。

雖然Yumi青春無敵，但也比不上阿姐的壓台感，阿姐又跳又唱，與Yumi一起做心心手勢。最後籌得150萬元，阿姐對善款成績非常開心。

身為後輩的Yumi承認與阿姐同台表演很緊張和超大壓力，並說：「將壓力變成動力，從阿姐身上學習到少少已很開心。」阿姐讚Yumi很聰明，15歲前途無可限量，跟對方很合拍，不覺得她緊張，表現很自然。阿姐老公羅家英與徒弟王志良合唱粵曲。

演出歌手還有關心妍、泳兒、JW（王灝兒）、馮允謙及一眾《聲夢》學員等。潘靜文早前確診，康復後復出狀態不俗。肥媽、李龍基、Joe Junior、黑妹（李麗霞）等唱得之人組成「合唱團」，獻唱連串經典歌曲。

娛樂組