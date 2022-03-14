合作多 溝通解分歧 劉俊謙蔡思韵感情有增無減

【明報專訊】劉俊謙與蔡思韵因電影《幻愛》擦出愛火花，前年一同奪得第26屆香港電影評論學會大獎最佳男女主角。兩人繼舞台劇《午睡》，第三度情侶檔參演ViuTV劇集《940920》，他們承認愈來愈有默契，不過拍攝中遇到不少難關，彼此靠溝通解開意見分歧，感情跨進一步。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

劉俊謙與吳海昕（Sofiee）、徐天佑合演的《二月廿九》，前年播出贏盡口碑。原班人馬開拍《940920》，是前傳加續集，並新加入蔡思韵（Cecilia），4名主角的關係千絲萬縷。飾演余家聰的劉俊謙說：「好期待反應，希望觀眾會喜歡。上集最後，Yeesa（吳海昕飾）在書店遇上家聰，但家聰已不是之前那位家聰，我們會游走在不同時空，有些事發生。」

粉絲變演員感興奮

蔡思韵是《二月廿九》的粉絲，覺得題材好有趣，有份參演《940920》特別興奮，她說：「我才是神聖幾何學會會長，點解後來變家聰做會長，呢個是有趣關鍵。」談到拍續集享艷福，跟兩名靚女Sofiee與Cecilia有感情線，劉俊謙笑言好開心，演純愛劇沒太多親密場面，勝在大家熟悉、有默契，「Sofiee真人都是癲癲哋，幾好玩、搞笑。跟Cecilia合作感覺好不同，拍《幻愛》時，我們未拍拖，會較怕醜、避忌，現在我們已拍拖一段時間，互相了解，多溝通就知點配合」。Cecilia直認工作時難免跟男友劉俊謙意見分歧，慶幸彼此肯直接表達，互相支持。

感謝女友從旁提點

劉俊謙稱拍劇期間面對不少挑戰，劇組在鄉郊車場搭建神聖幾何學會主景，拍攝時好多車和狗吠聲，騷擾又好難集中。對白夾雜專有名詞，好難講，劇情又涉及不同空間，十分複雜，引致頻頻NG，他多謝Cecilia在身邊給予意見，並說：「有日打風，都照拍通宵戲，演到頭昏腦脹，有個位我判斷不到做得好不好，突然Cecilia提我，這樣做效果麻麻哋，真是幫了我，好感激她。」Cecilia撒嬌說：「這樣講，好似我教他做戲，不敢當。我都是第一次拍10集長劇，拍攝緊密，對白難講，尤其在大澳拍踩單車，夏天好熱好曬，花好多體能做運動。」

兩人受訪期間不時打情罵俏，稱該劇帶挈感情跨進一步，希望下次合作拍喜劇。劉俊謙笑說：「Cecilia形象文青，其實平時相處，她好搞笑，逗得我好開心呀。」Cecilia反擊：「大家咁話，他都好搞笑㗎。我恨拍喜劇，需要一個機遇去點亮我的笑點。」他們提到同劇演員岑珈其經常搞笑，引全場爆笑頻NG，要避開他的視線，才能收科。

劉俊謙 / 化妝：CarmenC 髮型：Nick Lam@Orient4 服裝：Berluti

蔡思韵 / 化妝：WiLLWong 髮型：Nick Lam@Orient4 服裝：Miu Miu

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