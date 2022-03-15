《家族榮耀》結局劇透 楊茜堯惡有惡報 羅嘉良壓軸登場

【明報專訊】劇集《家族榮耀》本周五（18日）大結局，楊茜堯飾演的甄芯奸到出汁，為向上爬不擇手段。餘下4集劇情，甄芯因被何啟禮（艾威飾）在遊艇偷拍她與Marco（張智霖飾）上牀，以及密謀對付馬家的事，兩人爭執間，何啟禮不慎跌倒頭撞硬物身亡，甄芯於是搵胞弟甄誠（朱鑑然飾）幫忙處理屍體，但甄誠因遺下手鏈飾物被警方拘捕，他為保護家姐承認誤殺。

甄芯激死馬世宏

甄芯知道馬世宏（于洋飾）想改遺囑，到醫院自爆當日對丈夫馬耀祖（黃浩然飾）見死不救，及各種壞事，令馬世宏激動離世。此時Marco得知誤會馬世宏綁架其父，決定幫馬家奪回控制權，並得到龍家協助，Chelsea（梁靖琪飾）被龍文標（胡卓希飾）打動答應婚事。Chloe（李彩華飾）從父親何啟禮手機視頻發現是甄芯惡行，給予機會讓Marco勸甄芯自首。甄芯自知不能回頭，服藥想自尋短見，被Marco及時救回，但她被判入獄。Marco不離不棄答應等她出來，甄芯感動。正當她抱有希望時，面前出現被她害死的Mandy（劉悅飾），原來是Mandy的孖生妹妹，用削尖的牙刷刺向甄芯為家姐報仇，甄芯按着傷口露出不忿神情。馬家最後團圓，Chloe懷龍鳳胎。

《家族榮耀》監製梁家樹日前透露計劃籌備續集，有指結果甄芯生死未明留下伏線，會否出獄後再興風作浪？還有飾演馬世興的羅嘉良在結尾出現，笑對Marco說：「馬家畀你地搞到七國咁亂，我梗係要返來睇實！」話中似有意思。網民猜羅嘉良可能是續集的關鍵人物。

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