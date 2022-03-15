王菲前夫曬婚照證再婚 李亞鵬「全家福」宣布太太誕B

王菲（右）與男友人合照在網上流出，網民大讚她有氣質和保養得宜。（網上圖片）

李亞鵬在社交網上載短片，有多張他與太太海哈金喜的婚照和一家三口的「全家福」（上圖），宣布再婚兼再為人父。（視頻截圖）

【明報專訊】王菲與李亞鵬2005年結婚，婚後育有女兒李嫣，婚姻只維持8年，2013年宣布離婚。王菲2014年與謝霆鋒「世紀復合」，李亞鵬先後被指跟歌唱家Susie，以及比他細19歲的彝族美女海哈金喜拍拖。早前有內地傳媒拍到李亞鵬陪腹大便便的海哈金喜產檢，兩人今年1月曾傳婚訊，雙喜臨門。李亞鵬趁昨日3月14日白色情人節報喜，宣布已再婚及做父親，海哈金喜已為他誕BB，承諾攜手走他們的人生路。52歲的王菲近日與友人聚餐的合照流出，狀態甚佳，被網民大讚保養得宜，很有氣質。

娛樂組

50歲李亞鵬跟王菲離婚後，曾傳與歌唱家Susie熱戀，2020年被發現跟新歡海哈金喜十指緊扣依偎唱歌，穿上富有民族特色的情侶裝，態度親暱。

今年初李亞鵬被拍到跟海哈金喜拍攝婚紗照，當時他回應：「別嚷嚷了，看見了。」默認再婚消息。日前有內地傳媒拍到李亞鵬陪海哈金喜到醫院做產檢，身穿厚重長身羽絨外套的海哈金喜難掩巨大孕肚，似臨盆在即，兩人將榮升父母。

本月18日32歲的海哈金喜是四川彝族姑娘，是模特兒和演員，曾獲世界旅遊小姐大賽中國賽區總冠軍及最佳上鏡獎。她曾在內地劇《那年花開月正圓》飾演吳家東院的丫鬟夏蓮，在電影《胡楊的夏天》演超模一角。

讚太太溫柔善良 攜手創未來

昨日白色情人節，李亞鵬在微博報喜貼出短片，片段中有他和海哈金喜捉實BB小手的一家三口合照，還有他與海哈金喜的婚照，宣布再婚兼再做爸爸，但未有透露BB性別。

李亞鵬冧爆留言讚老婆溫柔及善良，令他看到未來，並寫道：「你看着等待嫣然天使醫療隊，救助的家長和孩子們，我看着站在人群裏的你，你的眼睛滿是關切和憐惜，我的眼睛看到了我們的未來，一個來自西域戈壁，一個來自蜀地青山，攜手人生路，並以新的生命之名，祈願國泰民安世界和平。Let's Love！」

52歲王菲近照曝光 狀態甚佳

至於前妻王菲近年甚少公開露面，近日有網民貼出王菲與男友人在北京聚餐的近照，相中的她狀態甚佳，留微鬈短髮化了淡妝，對鏡頭微笑，網民大讚52歲的王菲皮膚白滑有氣質，保養得相當好。

此外，最近內地疫情肆虐，2020年王菲與內地歌手常石磊合作，重新演繹歌曲《人間》，希望透過抗疫合唱版，替大家打氣的片段再次翻hit。當中她把歌詞改為「風雨過後一定會有美好的天空，天晴之後總會有彩虹」，「戰勝疫情需要我們有始有終，孤獨盡頭不一定惶恐」，網民稱至今仍然有共鳴。