《魷魚遊戲》李政宰連續3周封視帝

【明報專訊】第27屆美國影評人選擇大獎（CCA）昨日在洛杉磯及倫敦同時舉行頒獎禮，賽前獲得3項提名的Netflix韓劇《魷魚遊戲》不負眾望，獲頒最佳外語劇集之餘，飾演遊戲參賽者「456」的李政宰同時榮登視帝寶座，成為繼美國演員公會（SAG）及獨立精神獎（ISA）後，連續3周贏得國際重要獎項；《魷魚遊戲》亦是CCA史上首部得獎韓劇。

雖然《魷魚遊戲》未能擊敗《傳媒家族繼承人》奪得最佳戲劇劇集獎，但其餘兩項提名均有收穫，首先擊敗Netflix熱門劇集《紙房子》、《怪盜羅蘋》及《毒梟：墨西哥》等，成為首部獲頒最佳外語劇集獎的韓劇，李政宰更一雪金球獎前恥，反勝《傳媒家族繼承人》謝洛美史壯（Jeremy Strong）奪得最佳戲劇劇集男主角，亦是他在過去3星期內，連續3次登上視帝寶座。

當大會宣布李政宰得獎一刻，《魷魚遊戲》導演黃東赫、同劇拍檔朴海秀和鄭浩妍逐一擁抱道賀；他致辭時先說「感謝神」惹得全場大笑，然後多謝所有支持《魷》劇的觀眾，「我實在難以用說話來表達我的感想，總之多謝大家」。除了領獎外，李政宰又與朴海秀和鄭浩妍一起擔任最佳女主角的頒獎嘉賓。《魷魚遊戲》去年9月上架，首28日全球累計觀看時數超過16.5億小時，刷新Netflix史上最高收視劇集紀錄。

《傳媒家族繼承人》獲頒最佳戲劇劇集獎之外，同劇演員基倫高堅（Kieran Culkin）及莎拉施努克（Sarah Snook）分別獲頒最佳男女配角。喜劇方面，《乜都得教練》更是大贏家，橫掃最佳喜劇、男主角（積遜蘇迪堅斯）及男女配角（畢高士汀和漢娜韋汀咸），合共4獎。至於最佳迷你影集的視帝和視后，落入《毒癮》米高基頓（Michael Keaton）和《東城夢魘》琦溫絲莉（Kate Winslet）手上。