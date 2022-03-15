【開箱】《特權之惡》 德國翻版《訪·嚇》貪字得個貧

【明報專訊】2017年上映《訪·嚇》技驚四座，講述一個怪誕家族，專門綁架年輕黑人，然後把自己腦袋移植到對方體內，藉此獲得永生的故事。上月在影視串流平台Netflix上架的德國片《特權之惡》（The Privilege），題材大同小異，但加入鬼怪、巫術、輪迴、濫藥、雜交等異色元素，以為藉此打破青春恐怖片的標準格局，卻貪多務得，暴飲暴食導致消化不良，最終苦了觀眾。

富家子女 悲劇纏繞一生

《特權之惡》故事發生在一個富裕家庭，首先憶述一宗多年前發生的悲劇：某日父母偕女兒蘇菲外出，留下一對小姊弟：安娜與芬恩在家，原本相安無事，未幾安娜突然發瘋似的吞刀自殺，芬恩嘗試阻止，最終仍無法改變結局。對於芬恩來說，姐姐死亡的瞬間，成了纏繞他一生的噩夢。

芬恩長大之後，跟妹妹蘇菲及女同志好友蕾拉一起入讀貴族學校，並暗戀同學薩蜜拉，表面上過着無憂無慮的特權階級生活，然而他遵從父母吩咐，從小已服用斯坦克醫生署方的精神科藥物「崔可西洋」，以為可以減輕精神壓力，卻逐漸產生古怪幻覺，例如某個晚上，他目睹蘇菲呆坐客廳，面對一名全裸老婦，似對她圖謀不軌，正當芬恩嘗試喝止對方，突然遭神秘力量推跌並暈倒，待他醒來卻似一切回復正常。

（明天再續）