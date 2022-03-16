《940920》殺人劇情惹劣評 「試當真」拍番外篇 劉俊謙爆笑扮網紅

許賢（左起）、游學修和蘇致豪亦有參演番外篇。（視頻截圖）

【明報專訊】劉俊謙、蔡思韵、吳海昕主演ViuTV劇集《940920》前晚播映第6集，劇情走向突然轉變，講述蔡思韵飾演的林楚凝一意孤行要做「遺憾修補服務」，利用穿越能力幫相機舖老闆月（朱栢康飾）跟遇車禍喪生的太太死前對話，更爆出事件可能與魚蛋（黃溢濠飾）有關，致魚蛋被月殺死。

情節變殺人案件，月行徑瘋狂，令觀眾對劇情突變一時難以接受，稱似變另一部劇，質疑林楚凝智力下降，行為不合理。有網民稱劇情明顯流於做作，又太貪心加入太多元素，太複雜故事說服不到觀眾，看之後劇情如何自圓其說。

被讚神還原劉馬車

《940920》有不少卡士客串，包括「試當真」游學修、許賢和蘇致豪。他們還聯同《940920》一班主角拍攝網片《140520》，將劇集《二月廿九》、《940920》及電影《幻愛》等經典場面重新演繹，前晚在「試當真」頻道播出至昨晚有逾27萬點擊次數，瞬間成為網民熱話。

劉俊謙開首模仿網紅劉馬車（原名劉駿軒）多年前在輕鐵站拍的網片，被網民讚非常神似。之後岑珈其模仿劉俊謙與蔡思韵重演《幻愛》的情節；吳海昕與蘇致豪重演《二月廿九》車站被救情節，相當搞笑。

娛樂組