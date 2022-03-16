內地男星鄧倫逃稅 罰款1.06億人民幣

【明報專訊】29歲內地男星鄧倫憑劇集《香蜜沉沉燼如霜》、《一千零一夜》走紅，2019年首次入圍福布斯中國名人榜排名第21位。最近他因涉嫌逃稅被追收兼罰款1.06億元（人民幣，下同）。上海市稅務局第四稽查局去年通過稅收大數據分析，發現鄧倫涉嫌逃稅，經深入調查，證實鄧倫2019年至2020年間虛構業務，將個人勞務報酬轉換為企業收入虛假申報，逃稅4765.82萬元，同時存在其他少繳稅款1399.32萬元。

調查期間，鄧倫積極配合並主動補交稅款，同時主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為，故該局依據有關規定，按照上海市稅務行政處罰裁量基準，補交部分處以0.5倍罰款。另對其虛構業務轉換收入性質虛假申報，但未主動自查補繳的款項處以4倍罰款，被處罰並追繳合共1.06億元。

發道歉信 承擔一切後果

鄧倫就事件發出道歉信，「在配合這次稅務部門檢查的過程中，我已深刻自省，深刻認識到自己的錯誤，我接受稅務機關的一切決定，我願意承擔相關一切責任及後果，並且一如既往地積極努力工作，疫情當前佔用公共資源，深深地表達歉意」。至於他的微博亦被封鎖。

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