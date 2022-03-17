蔥頭咀Bonnie 激嬲「安Bon」粉絲 《愛．回家》監製稱有經歷才會珍惜

林凱恩（左）飾演的Bonnie跟演蔥頭的丘梓謙借位接吻變真咀（左圖）。（視頻截圖）

【明報專訊】周嘉洛與林凱恩在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演金城安與Bonnie，是備受觀眾歡迎的一對。不過早前劇組安排這對戀人分手，很多網民感不滿。本周一（14日）劇情交代Bonnie為令安仔死心，夾埋蔥頭（丘梓謙飾）假扮情侶，讓朱凌凌（吳偉豪飾）直播給金城安看，結果因小意外，令借位接吻變成真咀，蔥頭疑似對Bonnie動真情。

這集播出後，「安Bon」忠實粉絲嬲爆，說原本希望編劇可以寫他們復合，現在殺出「第三者」蔥頭，擔心「安Bon」真的分手收場。有粉絲到丘梓謙社交網留言求蔥頭不要追Bonnie，稱「安Bon」有數年感情不能話散就散。

染疫周嘉洛已康復

《愛．回家》監製林建祥對於網民看得投入表示多謝，透露之後會繼續有「安Bon」的劇情，並說：「有時經歷過先會珍惜對方，復合或分手仍是未知之數。」周嘉洛認為安仔與Bonnie正在成長，好期待之後劇情發展。

周嘉洛之前染疫，演出的劇集《回歸》目前停工，經過休息已康復，並為《愛．回家》開工。他接受《TVB娛樂新聞台》訪問，透露之前病徵不強，周嘉洛說：「似中度感冒，休息兩三天已逐漸康復，留在房中約兩星期多，看戲及打機，現在身體好健康。」

娛樂組