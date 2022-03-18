自爆曾遇渣男 彭家麗擇偶要求專一

【明報專訊】52歲彭家麗昨日於尖沙嘴錄影節目《Star Talk》。她表示最近忙於宣傳新歌《醜怪》，早前在電台節目遇到梁醫生，對方提出為她介紹對象，但未有下文，身邊朋友都想為她做媒，但未有合眼緣和符合條件，「我想找個專一的對象，朋友話很難搵」。

彭家麗透露曾遇過「渣男」，因而追求專一的對象，「曾發展異地戀，已見過家長，到達談婚論嫁階段，不過有次跟他通電話，他催我收線，還聽到他身邊有把女聲，之後該女子搶了電話，用國語鬧我，然後掛線。我聽不到她講的內容，但情緒已崩潰」。

想做賢妻良母 望找到好男人

彭家麗稱翌日再聯絡舊愛，正式攤牌兼分手，「我問他發生什麼事？他表示飲醉酒識了該女子。此後我們無再聯絡」。幾年後，彭家麗被扑頭打劫，事件廣泛報道，舊愛致電給她慰問，稱後悔錯過了她。彭家麗說：「他說跟我分手後，與該女子性格不夾，拍拖3個月又分手，再找不到一個女仔好過我，不想再拍拖。當時我立即順晒，不過我們沒復合，只是做回朋友。」她又稱已多年沒拍拖，曾有追求者，但觀察一段時間發覺不適合，「我從小的志願是做賢妻良母，可能爸爸是好男人、好榜樣，現在我都找爸爸傾偈，但他就想我快點找個對象；我都希望找到，現在先享受自由空間，做想做的事，好好照顧自己」。

記者：鍾一虹