《彈珠人生》洛杉磯首映 妮坦莉寶雯撐場 李敏鎬自認跳舞白癡

【明報專訊】影視串流平台Apple TV+新劇《彈珠人生》（Pachinko）本月25日上架，香港時間昨日在美國洛杉磯舉行世界首映禮。《農情家園》尹汝貞、《藍海傳說》李敏鎬、《檢法男女》金敏荷等主角現身紅地氈。首次接拍美劇的「男神」李敏鎬，談到劇中片頭的跳舞場面時，自認是跳舞白癡，呼籲粉絲切勿太期待。

文：蘇珮欣

《彈珠人生》昨日在美國洛杉磯舉行世界首映禮。主角李敏鎬、尹汝貞、金敏荷、《L.U.C.A.: The Beginning》鄭恩彩、美籍韓裔男星Jin Ha、《狂野時速9》日裔女星澤井杏奈及南果步等現身。《黑天鵝》金像影后妮坦莉寶雯（Natalie Portman）亦以嘉賓身分來撐場，場面星光熠熠。劇中扮演尹汝貞孫兒的Jin Ha，特別穿上傳統韓服，十分搶鏡。

角色由好人變惡魔

首次接拍美劇的李敏鎬，扮演勾結罪犯的商人，遇上年輕的金敏荷，並發展感情，改變了後者一生。李敏鎬大讚劇本充滿力量，使他愛不釋手，並感受到角色面對絕望與困難，所擁有的力量與韌性。他稱角色有自己的生存之道，卻讓人心痛。李敏鎬承認《彈珠人生》的角色與他以往作品分別很大，「是比較黑暗的角色，但我相信每個人都有好與壞的一面，我的角色是由好到壞，甚至可說是惡魔」。

提到《彈珠人生》的片頭，一眾主角聚集在彈珠機店隨着輕快的音樂跳舞。李敏鎬笑言這不算是跳舞，只是一些動作，「粉絲都知道我是跳舞白癡，不用太期待」。《彈珠人生》編劇Soo Hugh稱無論播放什麼音樂給李敏鎬，也無法令他起舞，但她大讚Jin Ha、金敏荷是最強舞者。劇中扮演尹汝貞年輕版的金敏荷表示十分榮幸，稱能與尹汝貞演同一個角色，與她聯繫起來，讓金敏荷感驚訝。

下周五首播

《彈珠人生》改編自韓裔美籍作家李珉貞的同名小說，講述朝鮮日治時期，一個韓國家庭、四個世代在不同時空下的悲歡離合。全劇8集，夾雜英韓日3種語言，本月25日會在AppleTV+首播頭3集，其後逢周五更新。