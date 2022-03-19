教做功課好勞氣 與女兒齊爆喊 梁詠琪拍劇學識妥協 拒當虎媽

【明報專訊】已15年沒拍電視劇的梁詠琪，因導演劉偉恒的關係，接拍ViuTV劇集《反起跑線聯盟》，探討香港時下的教育制度。望子成才是很多父母的心願，要子女贏在起跑線，變成虎爸虎媽，但她劇中角色剛剛相反，堅決捍衛孩子的愉快學習環境，現實中的她亦然。不過疫情下，梁詠琪在家中教女變「困獸鬥」，難免有點勞氣，試過為功課問題，母女齊齊爆喊。

梁詠琪（Gigi）透露《反起跑線聯盟》以喜劇手法帶出不同的教育理念，無分對錯，只是因應所需，尋找一套適合自己的方法，有信心引起觀眾共鳴和啟發。Gigi提到有場教女做功課的戲分，講她教得好勞氣，但接近成功之際，爸爸的出現成為女兒救兵，媽媽的付出就像白費了。

做家長要識取平衡

Gigi相信此情此景在很多家庭也發生過，她也感同身受，「有人話請補習老師，避免影響母女感情，但在疫情下，自己親力親為比較好，最緊要在管教方面找到方向，我有時教女兒Sofia做功課會好勞氣，我們試過一齊喊，但在喊之中都有學習過程，大家一起學，好過她一個學，若去到一個地步不想做，就先休息一會，做家長要識取平衡。」

Gigi自言當不上虎媽，皆因對自己的要求不算高，面對下一代都採取較隨緣的做法，認同任何方式都沒有錯或對，她說：「現在有更多時間相處，我會跟女兒玩棋盤遊戲，讓她從中學習守規矩和接受輸贏。」

接受不合邏輯想法

做家長要學識妥協和放手，這是Gigi拍劇時學到的道理，她說：「劇中讀幼稚園的女兒被揀中演話劇的公主，但她只想扮棵樹。其實小孩參與話劇都是想留下美好回憶，逼她扮公主未必是美好。正如現實中，疫下女兒生日，只能在家中安排她跟同學仔以Zoom見面慶祝，同學仔都穿得靚靚出鏡，但女兒堅持穿睡衣。我覺得不要緊，最重要給女兒留下一個美好回憶，現在我不時會自我檢討，接受小朋友未必合乎邏輯的想法。」

開拓網購幫補生意

談到經營的童裝店生意，Gigi稱疫情下各行各業都受影響，她與員工都咬緊牙關，因為每日都有變化，很多事情難以預計，她說：「無論打工和做生意都各有苦况，總之會保持心態不變，積極面對，現在都流行網購，慶幸公司開拓網上生意，幫到少少，從中都學懂很多東西。」

記者：鍾一虹