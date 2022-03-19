肥仔用娟姐泳照做背景亂作劇情 梁詠琪大讚強尼好老公

【明報專訊】ViuTV新劇《反起跑線聯盟》演員梁詠琪（Gigi）、強尼、練美娟（娟姐）、梁業（肥仔）、周家怡、潘燦良、陳欣妍及林家熙（Locker），前晚聯同監製黃子桓及導演劉偉恒開網上直播為該劇宣傳，高峰期有5萬網民收看，Gigi主唱的劇集主題曲《You & Me》亦同日發布。

笑Locker望實娟姐

直播中肥仔以劇中老婆娟姐的火辣泳衣照做背景，因不能劇透，他即場創作劇情，指着娟姐的泳衣照說：「我娶她時是這樣，之後發覺被她呃了，不過都生了個仔，為了個仔被迫一齊。」即時被娟姐踢爆亂講。Locker笑稱被肥仔的直播背景吸引。肥仔說：「我警告你，為何望我老婆呀！」場面搞笑。

眾演員在劇中飾演家長，均表示很掛住劇中的小朋友。Gigi透露此劇構思的因由，是她與監製、導演大談子女經而起，她亦提供了很多照顧女兒的心得，「角色陪住個女一齊成長，過程中經常會撞板，應該是很多媽媽同樣遇到的問題，好彩劇中有個好老公強尼支持我，這個老公很正」。

強尼拋金句「最緊要聽老婆話」

強尼認同如老婆有問題，老公都會有問題，所以要全力支持才可解決問題，他說：「最緊要都是聽老婆話！」

記者：林祖傑