周星馳破天荒與全球粉絲網上互動 余文樂NFT兩分鐘賣光

西班牙藝術家Joan Cornellà的NFT作品中，有一款（上圖）似足周星馳的經典角色「凌凌漆」（下圖）。

余文樂（上圖）自創的NFT品牌「ZombieClub Token」（下圖）大受歡迎。（資料圖片）

【明報專訊】近年不少藝人投資或推出自家的NFT（非同質化代幣）系列，包括周杰倫、余文樂、陳冠希等皆有斬獲。神隱多時的周星馳也有留意，今午（19日）2時，周星馳會為NFT於網上平台現身，破天荒與全球粉絲舉行首次AMA（Ask Me Anything）互動。

星爺「凌凌漆」造型NFT矚目

著名西班牙藝術家Joan Cornellà日前推出其首個NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》，備受全球注目，其中一個傳奇NFT作品令支持者議論紛紛，驚覺周星馳「現身」NFT；一款拿菜刀、戴帽造型的NFT，似足星爺於電影《國產凌凌漆》經典角色凌凌漆，網民稱Joan Cornellà是星爺的重量級影迷。從沒開設任何個人社交帳戶的星爺，將於今日破天荒與粉絲及社群舉行首次AMA，屆時會在YouTube同步直播，粉絲可預早提出問題，將有機會被選中由星爺回答。

《MOAR by Joan Cornellà》NFT系列於本月16日正式推出後被熱捧，獲不少名人、明星、潮流達人加持，周杰倫、林俊傑、Brooklyn Beckham、陳柏霖、吳建豪及羅志祥等在社交媒體轉發相關消息。

《MOAR by Joan Cornellà》中有5555個NFT作品，其中有50個傳奇特別版，除星爺的「凌凌漆」外，也有似周杰倫的《青蜂俠》造型。

余文樂打下強心針 感謝買家

余文樂自創的NFT品牌「ZombieClub Token」前日（17日）公開發售，除日前在全球最大的NFT交易平台OpenSea預售中以史上最快時間達成排名首位，開售日再以兩分鐘極短時間銷售所有推出的NFT，再創輝煌成績，為余文樂在NFT界別打下強心針。他感謝懂得欣賞其NFT的買家，同時感恩工作團隊的努力及順利完成任務。早前亦預言將會衝出亞洲，相信不久將來便會站穩世界舞台。

余文樂表示希望盡量照顧到購買「ZombieClub Token」的朋友，所以花盡心思做好前期工夫，阻擋人工智能機械人購買系統，盡量讓大家購買到。對於首批自創的NFT大受歡迎，他說：「好開心，如此短時間便賣完，得到大家欣賞及支持，非常高興。」

娛樂組