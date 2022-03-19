《魷魚遊戲》揚威影評人超級獎 梁朝偉失影帝 鄭浩妍姬蒂白蘭芝新劇鬥戲

鄭浩妍首次拍劇即憑《魷魚遊戲》橫掃多個國際獎項，更有機會跟姬蒂白蘭芝（圓圖）演對手戲。

【明報專訊】第2屆影評人選擇超級獎（CCSA）昨日公布得獎名單，Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》、韓劇《魷魚遊戲》及美劇《溫黛與幻視》各摘三獎，在影視部門平分秋色。《魷魚遊戲》主角李政宰與鄭浩妍繼美國演員公會獎（SAG）後再膺視帝視后，遺憾的是《尚氣與十環幫傳奇》梁朝偉失落最佳超級英雄片男主角及奸角兩獎，結果由《蜘》片安德魯加菲（Andrew Garfield）及威廉達福（Willem Dafoe）奪得。

旨在表揚商業大片的影評人選擇超級獎，設有電影及劇集部門，並再分成動作、超級英雄、恐怖及科幻等四大類別。

大會昨日公布賽果，《蜘蛛俠：不戰無歸》成為電影部門大贏家，除了奪得最佳超級英雄片，第二代蜘蛛俠安德魯加菲更擊敗拍檔湯賀蘭（Tom Holland）、《尚氣與十環幫傳奇》梁朝偉與劉思慕，以及《自殺特攻》約翰辛納（John Cena）和艾迪斯艾巴（Idris Elba）榮膺超級英雄片影帝，《蜘》片扮演「綠魔」的威廉達福（Willem Dafoe）獲頒最佳奸角。

《魷魚遊戲》與《溫黛與幻視》在電視劇部門各得三個獎項，前者贏得最佳動作劇、男主角（李政宰）及女主角（鄭浩妍），導演黃東赫拍片致謝，表示會用第2季來報答大家支持。

繼SAG後再奪視帝視后的李政宰與鄭浩妍，亦分別透過錄影片段發表得獎感受，前者表示劇中有很多遊戲場面，拍攝時辛苦又開心，得獎更有意義；後者則希望與《魷》劇團隊分享得獎喜悅，並承諾會努力做個更優秀的演員。

接拍金像導演新劇

提到鄭浩妍，影視串流平台Apple TV+昨日宣布她將演出新劇《Disclaimer》，故事改編自同名小說，由《羅馬》金像導演阿方索克朗（Alfonso Cuaron）執導，金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）飾演女主角兼任製作人，《冰風暴》奇雲格連（Kevin Kline）、《波叔出城》英國諧星沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）和《犬山記》高迪施米麥菲（Kodi Smit-McPhee）亦已落實演出，台前幕後陣容鼎盛。劇中鄭浩妍會飾演姬蒂助手，是個聰明、活力又有野心的女性。

文：蘇珮欣