具俊曄凌晨出關 被指到大S家自主隔離

【明報專訊】台灣女星徐熙媛（大S）與內地商人汪小菲去年11月離婚，早前突宣布閃嫁20多年前舊愛、韓國男團「酷龍」成員具俊曄；後者隨即飛往台灣隔離，準備跟大S會面，今天（20日）凌晨完成防疫酒店隔離便可出關，但仍有7天自主隔離期。具俊曄昨晨9時20分從地下道出來，到酒店門口的採檢巴士，隔離期滿前檢測最後一次。見大批傳媒守候，具俊曄揮手打招呼，當聽到恭喜他時，即點頭致謝，隨後快步上車檢測，完成後回酒店。有傳媒請他說一句話，他保持適當社交距離，低聲用韓文說「謝謝」。據報具俊曄今日凌晨結束隔離，之後7天的自主隔離，可能赴大S家，與新婚太太相聚。

汪小菲爆粗否認蹭熱度

至於汪小菲曾發文祝福大S，他日前開直播被指滿臉鬍渣，神情憔悴，他表示正休假不想剃鬚。有網民稱大S嫁到韓國，叫他追回來，汪小菲回應稱兩人相處最重要是付出。他說完可能怕誤會，稱不是說自己，叫大家不要多想。之後有網民指他蹭熱度時，他爆粗說：「我蹭誰啊？別逗我了，誰蹭誰啊？」他不斷嘆氣，「男人對女人要靠行動，不能靠嘴巴，兩人之間相處，很多東西很難兩全其美」。不過他叫大家不要亂猜意思。

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