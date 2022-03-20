64歲《YES!》創辦人邵國華病逝 才華橫溢涉足多界 《三個寂寞的心》創事業高峰

【明報專訊】資深電台節目主持、《YES!》雜誌創辦人邵國華前日（3月18日）離世，終年64歲。邵國華是跨媒體人，涉足不同文化領域，曾任《號外》雜誌總編輯，寫小說、電影編劇及幕前演出，又曾在商台、新城與港台開咪。他有份撰寫的電影《三人世界》在「第8屆香港電影金像獎」獲最佳編劇獎。他跟倪震、梁繼璋在港台主持《三個寂寞的心》創事業的另一高峰。後期更多人認識的邵國華是「抗癌勇士」，患舌癌經歷多次手術，剩下五分二舌頭，病癒繼續工作。他曾說：「千萬不要稱呼我做生命鬥士，我不算！」

拍檔梁繼璋：不可再聚「寂寞心」

圈中人尊稱邵國華為「邵大哥」，2015年淡出電台工作。他的好友Anthony Lo在社交平台公布邵國華的死訊。昔日好友及拍檔梁繼璋在社交網貼文悼念，留言︰「懷念邵大哥，一路走好。」他又上載當年三人主持節目時的合照與節目錄音，說︰「懷念那些日子，不可再聚的『寂寞心』。」又說︰「記憶不死，永留心中。」

港台發悼文：永記積極自強形象

港台也在社交平台上載悼文：「永遠懷念邵國華邵大哥 」文中提到邵國華於1980年代主持港台第二台《三個寂寞的心》，廣受年輕聽眾歡迎，2003年SARS爆發，他身為舌癌康復者，致力透過港台第一台醫療健康節目《精靈一點》向大眾傳遞健康資訊。2009年獲選為香港十大再生勇士。邵國華一直是《精靈一點》團隊重要的一員，至2015年離開咪前工作，仍為節目撰寫《邵國華隨想》分享對健康、人生的看法。港台仝人對邵國華的離去表達懷念，又稱他的積極、樂觀、自強形象，永留在大家心中。

車淑梅對邵國華的死感惋惜，她撰文道︰「這一段日子，不少朋友在追問邵大哥的近况，我都找不着他，間中聽到朋友說他在某某公園一個人獨行……掛念他，也惦掛着他的太太和小朋友。我沒有和大哥合作做過節目，但他是我們的好同事，有才華、風趣、投入，凡聽眾朋友查詢健康或疾病治療方法時，他都很努力的找醫生好友幫忙，也打下了香港電台與不同醫療團隊的良好溝通渠道，他那股『熱』將永遠留在我們心中！」

Anthony Lo︰遇上他是榮幸

Anthony Lo提到邵國華是他第一份工《YES!》的老闆，他們成為交心好友。邵國華的種種經歷、生命力強，是他最尊重對方的地方。邵國華是香港第一個棟篤笑藝人，曾經主演過電影《救世神棍》，亦是個出色的作家。邵國華是他的長輩、師父、好友，一生能遇上邵國華這個好人，是人生的榮幸，遺憾因疫情未能親身送別。

患舌癌百病纏身 自覺未算慘

1989年，邵國華患舌癌，他曾在訪問中談及舌癌手術感受，要切走舌頭一部分，再放一些有輻射性的針進內，做全身麻醉，植入。術後咳和吞口水，每一下都標眼淚，他都一一堅持下來。他還克服口齒不清以及講話略為緩慢的障礙，繼續在電台開咪。他形容自己百病纏身，患肝硬化、甲狀腺功能失調、腎結石和大頸泡等病症。他覺得自己未算慘，以棒球賽比喻，「疾病對我的影響，就如生命拋給我的波，未至於大到幾乎接不了，我僅僅接得住，我有的是正常人的反應。而有些病友，根本接不住，被那個波狠狠擊倒」。所以他說自己不是生命鬥士。

「Yes卡」成港人集體回憶

邵國華患癌的同時，也是電台事業的高峰期，同年他在香港電台聯同倪震、梁繼璋合作主持節目《三個寂寞的心》，探討愛情問題，深受年輕聽眾歡迎。他與倪震創辦《YES!》並擔任主編，後來推出的「Yes卡」引起追星族的抽卡潮，成為港人的集體回憶。邵國華跟太太育有一子一女，皆是資優兒童。

娛樂組