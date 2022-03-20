柳應廷AK疫下跌磅 Anson Lo倒轉戴帽扮殭屍

柳應廷留家抗疫，皮膚變好及瘦了。（視頻截圖）

【明報專訊】男團MIRROR一連4個星期五在社交平台開Live，前晚輪到盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）及江生（Anson Kong、AK）接力跟粉絲見面，分享疫情下生活點滴，又透露MIRROR將推出新團歌，48分鐘直播吸引3.7萬網民觀看。

Jer透露受疫情影響工作暫停，留家休息，試過睡16小時，加上用護膚品，皮膚明顯變好，還瘦了11磅，體重跌落148磅。Anson Lo自爆年初工作忙，體重跌至128磅，2月開始增肥大計，每日食足3餐，再加小食和奶昔，目前增磅至148磅。AK稱最近輕了20磅，因工作時食得少。Anson Lo取笑他嫌開工飯盒不好食。

他們又互讚新單曲MV舞蹈夠動感，Jer笑言為MV學喪屍舞，幻想背脊和膝頭痕癢。Anson Lo與AK即搞笑扮身痕跳喪屍舞。提到Anson Lo為新歌《Mr. Stranger》MV扮吸血鬼，為何不扮殭屍？他隨即拿出帽倒轉戴扮殭屍。

示範MIRROR新歌舞蹈

三子預告MIRROR開始為新歌排舞，是歷來最難的團歌舞蹈，還即場示範新歌舞蹈滿足粉絲，而MV因疫情拖慢進度。他們亦分別籌備新單曲。

記者：鍾一虹