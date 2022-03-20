疑After Class粉絲轟COLLAR新相抄襲

女團COLLAR（左圖）在草地拍照宣傳新歌，被指有抄襲After Class（上圖）歌曲《要為今日回憶》封面相之嫌。（資料圖片）

【明報專訊】ViuTV女團COLLAR前日推出新歌《NEVER-NEVER LAND》，之前出預告已令粉絲表示期待。COLLAR官方社交網上載8名成員：邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖（芯駖）及蘇芷晴（So Ching）在草地拍的照片，並寫道：「來一起飛奔到COLLAR仙子的白日夢世界。」

COLLAR被指跟炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文組成的無綫女團After Class是競爭對手，之前傳疑似MIRROR及COLLAR的粉絲攻擊After Class，MIRROR經理人花姐（黃慧君）表示相信真的粉絲不會這樣做。COLLAR宣布出新歌後，網上流傳自稱After Class粉絲在群組的對話截圖，質疑COLLAR在草地拍的照片有抄襲After Class去年11月推出歌曲《要為今日回憶》封面相之嫌，截圖內有侮辱字句，又表示要抵制與COLLAR合作的品牌。有COLLAR粉絲反駁在草地影相叫抄？認為不理會是最好的處理方法。

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