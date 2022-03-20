尊尼狄普控前妻誹謗官司下月開審 「奸夫」占士法蘭高馬斯克將作供

【明報專訊】《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）與《水行俠》安柏赫特（Amber Heard）5年前離婚，但雙反糾纏仍未告一段落，尊尼控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」，結果2020年11月判敗訴，還因此被飛出《怪獸與牠們的產地》第3集。據報尊尼狄普控告安柏的誹謗案，將於下月11日在弗吉尼亞州費爾法克斯郡法院開審，預計兩周內雙方證人輪流作供。

影視新聞網站Deadline報道，尊尼狄普和安柏赫特雙方安排作供的證人可說星光熠熠；尊尼曾控訴安柏與電動車Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）及《荷里活爛片王》男星占士法蘭高（James Franco）有染，後兩者出現在安柏的證人名單，據悉馬斯克屆時將會透過WebEx視像作供。至於「幻視」保羅畢丹尼（Paul Bettany）則在尊尼狄普提交的證人名單上。另外，迪士尼和華納亦會有代表作供；安柏和《水行俠》拍檔積遜莫瑪（Jason Momoa）、導演溫子仁的短訊往來，以及跟《戰狼300》導演薩克薛達（Zack Snyder）的書信也會呈堂。