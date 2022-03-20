【開箱】《瘋狂愛上你》 腦癌女秘書報復苛刻補習天王

【明報專訊】韓國KBS電視台本月7日首播的新劇《瘋狂愛上你》，香港觀眾可在影視串流平台Disney+收看。此劇講述教育界傳奇人物與誠實女秘書的愛情故事；韓國最近熱播的tvN《二十五，二十一》、SBS《社內相親》及JTBC《氣象廳的人們》都是愛情喜劇，《她的私生活》金材昱與《警察課程》鄭秀晶合演的《瘋狂愛上你》，配搭新鮮，還加入補習天王、死亡恐嚇及愛情騙子等元素，且看能否在芸芸愛情劇中殺出血路？

車禍失憶

《瘋狂愛上你》由《日與夜》金正賢執導、《關於我情敵的一切》金寶謙編劇；故事講述「補習天王」兼赴頂教育公司董事盧高鎮（金材昱飾），學歷不高，但智商190，對數字非常敏感，是韓國最具人氣及優秀的數學補習老師。他為人貪錢、挑剔、暴躁、苛刻，有「盧狗屎」之稱。李晨阿（鄭秀晶飾）夢想成為補習天王，到赴頂教育應徵當實習助教，可惜表現不佳，被調職做盧高鎮的秘書後，常遭對方言語欺凌；事實上過往盧高鎮的秘書從沒工作滿3個月，但李晨阿為了夢想堅持下來。

受盡欺凌的李晨阿不經不覺當盧高鎮的秘書一年，後者計劃放大假，李晨阿也難得休假。她長期精神受壓，感到頭痛，前往醫院檢查身體，結果發現患上末期腦癌。李晨阿將患病歸咎於盧高鎮，於是半夜拿槌子及辭職信前往盧高鎮別墅找晦氣。兩人爭吵後，李晨阿離開別墅，盧高鎮此時遇上交通意外受重傷，醒來後失憶。李晨阿被警方懷疑是肇事逃逸司機，她為了避嫌訛稱自己是盧高鎮未婚妻，還決定留在對方身邊，透過折磨他來復仇。盧高鎮失憶後，性情變溫順，雖然對李晨阿感覺陌生，但深信對方是自己的未婚妻。

此劇特色是主角行為瘋狂，如盧高鎮對生活要求很高，無法忍受員工出錯，經常破口大罵，甚至出言羞辱。他罵人時紙張或物件會四處亂飛，製造出誇張的視覺效果。李晨阿假扮盧高鎮未婚妻，做盡後者失憶前很討厭的行為來報復，如逼他吃最討厭的魚、洋葱及冷掉的咖啡等；其中一幕李晨阿化身「午夜屠夫」，深夜在漆黑的廚房劏魚，營造疑似恐怖的搞笑效果。

劇情拖拉

《瘋狂愛上你》全劇預計16集，在韓國逢周一二晚播出，至今播出4集，首播收視3.4%，其後一度跌至低位1.9%，以免費電視台收視來說，成績麻麻。

有韓媒分析《瘋狂愛上你》收視低迷原因，正是劇本出了問題，至今播出四分一，但劇情發展緩慢，情節與對白拖拖拉拉，不少更有點無聊，例如老套的失憶橋段；鄭秀晶多次用咬唇來表達憤怒，亦令人難以理解。另外，她對男主角懷恨在心，卻表現出關愛感情，甚至發展成情侶，也似乎欠缺說服力。此劇雖以「瘋狂」包裝愛情，但「瘋狂」的程度似乎與觀衆接受的程度仍有一段距離。