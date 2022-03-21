韓國相聚 公開頭貼頭自拍照 SJ希澈為沈月挽手袋 外套兩份著

【明報專訊】53歲邱淑貞的20歲大女沈月遺傳她的優良基因，被封「最美星二代」之一。沈月樣子甜美，近年擔任模特兒，受廣告客戶歡迎。她的感情生活亦受關注，昨日在社交網上載與韓國男團Super Junior（SJ）成員希澈的多張合照，兩人頭貼頭自拍，希澈為她拿手袋，又一件外套兩份著，親密關係惹網民揣測。希澈在社交網以「邱淑貞女兒」介紹沈月，讚賞邱淑貞是他見過最美麗的女性。多年前希澈曾在內地節目獲女神邱淑貞送驚喜，原來私下仍有交情，沈月亦因媽媽關係與希澈結緣。

娛樂組

沈月愈大愈靚女，是不少男網民的女神。過往她曾被拍到跟男士約會，之後似未有再發展。沈月昨日在社交網不避嫌分享與韓國男團Super Junior的38歲成員希澈合照，兩人不單頭貼頭自拍，希澈幫沈月挽手袋，又穿同一件外套，看來關係頗親密，令網民好奇他們的關係，不過同場還有一名女性友人。

讚希澈一點沒變

沈月用韓文寫道：「我的外套和手袋比我更適合你！」她在其他社交網留言透露跟帥氣的希澈哥哥吃了下午茶，她稱雖然彼此一直有聯繫，但上次見面已是沈月14歲時，她讚希澈哥哥一點沒變。沈月此行到韓國跟希澈及朋友茶敘，享受悠閒時光。

稱邱淑貞「初戀女神」

希澈亦在社交網分享與沈月的合照，介紹沈月是「邱淑貞的女兒」；又讚邱淑貞是他見過最可愛、美麗的女性，相信年紀相若的朋友也有同感。希澈當年看了電影版《倚天屠龍記》後迷上邱淑貞，他表示出生以來第一個喜歡的現實女生就是邱淑貞，還曾將社交網的頭像換成她，稱是他的「初戀女神」。

曾一起亮相內地節目

2015年希澈亮相內地節目《一路上有你》，節目組安排邱淑貞擔任神秘嘉賓給他驚喜，當時鏡頭拍到希澈顯得手足無措，不敢直望女神。之後希澈與邱淑貞私下保持聯絡，希澈2017年來港出席活動時，表示跟邱淑貞拍節目時見過她的女兒，知道後者對K-POP很有興趣。希澈曾透露自己發生交通意外，收到邱淑貞女兒傳來關心的短訊。有估計他所指的是沈月，兩人一直保持聯絡。

網民稱追星界贏家

有網民看到沈月與希澈這組合感驚喜，形容他們是追星界贏家，希澈跟女神邱淑貞與沈月母女都有交情，令網民羨慕。