小S扮姐夫跳舞賀「出關」 具俊曄抵大S豪宅相聚

【明報專訊】徐熙媛（大S）本月8日宣布閃嫁20多年前舊愛、韓國男團「酷龍」成員具俊曄，並已在韓國登記結婚。具俊曄隔天即飛抵台灣，完成10天強制防疫酒店隔離後，昨凌晨身穿藍格仔衫出關，乘坐防疫的士前往大S的豪宅，繼續7天的自主隔離。具俊曄離開酒店時被大批傳媒及粉絲包圍，擾攘了5分鐘才順利離開，其間親切向傳媒及粉絲打招呼。車程不到10分鐘，抵達太太的豪宅，他與大S相隔20多年終能相聚，共度甜蜜時光。

具俊曄在酒店隔離期間，不忘拍片為姨仔徐熙娣（小S）宣傳新歌，小S禮尚往來，於社交網拍片跳舞歡迎姐夫「出關」，並留言：「姐夫，小姨子以這支舞歡迎你。」附上心心圖案，獲具俊曄點讚，小S否認喝了酒才這樣做。片中小S模仿具俊曄外形，笠上透明浴帽扮光頭和戴墨鏡，配以一身Hip Hop服飾，大跳對方經典歌曲《Bing Bing Bing》，她忍不住笑，跳到喘氣的她以韓文向一對新人說：「熙媛，撒冷嘿唷。Oppa撒冷嘿唷。Oppa，撒冷嘿，熙媛唷。」還笑稱姊姊大S會殺死她。

汪小菲母拒爭撫養權

內地不少網民建議汪小菲與母親張蘭奪回身在台灣的子女撫養權，同是單親媽媽的張蘭日前在社交網直播，強調不會爭撫養權，還叫網民設身處地想，若身為母親子女被帶走，遠隔千山萬水會否願意。昨日張蘭再開直播，網民再提到大S與具俊曄的事，張蘭突然說：「誰笑到最後，誰才是贏，知道嗎？」引起網民熱議。

娛樂組

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