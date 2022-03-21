監製田蕊妮想觀衆開心 「喱騷」交友真人騷首集免費任睇

【明報專訊】杜汶澤創辦的收費平台「喱騷」，開拍交友真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》，由田蕊妮監製；節目安排8名單身男女相處於同一屋簷下，除一起生活外，還要接受不同嘉賓的考核。每天勝出考核的贏家當晚可選擇一名異性同房，落選的6名室友自行分配房間，規則是同房的必須是異性、兩人一房。大會沒有給參加者「禁令」，房內可自由活動，每間房設攝錄機無間斷拍攝，緊貼他們在密集的相處，共度的曖眛和甜蜜時光。

《好想大聲說愛你嘅呢》去年7月籌備，田蕊妮與製作組從30名單身男女中揀選參加者，單身女有YouTuber陳思慧（Kisa）、曾參加口罩小姐的「黑妹」 黃樂彤、自稱「A0」的音樂高材生陳曉欣；單身男有健身教練與籃球教練等。他們在西貢的別墅拍攝一星期，透過相處了解各人的感情背景與愛情觀，展現這世代30歲以下、不同性格的年輕人感情取態。

「喱騷」CEO杜汶澤及節目監製田蕊妮，有感香港正值疫情嚴峻，決定將首集節目於YouTube Channel、facebook專頁等平台免費公開播放，不設觀賞時限，讓大家在沉重的社會氣氛下多個選擇，透過節目尋回微笑。

娛樂組