好友梁詠琪力撐圓拍劇夢 劉偉恒談香港教育 家長要識揀

【明報專訊】劉偉恒由電影轉攻電視劇，於ViuTV劇集《反起跑線聯盟》身兼多職，除首次執導電視劇，又兼任監製及編劇，直認比拍電影辛苦十倍；但遇上極佳的幕後團隊及演員，一試上癮。劇集大談教育，對於香港教育制度常被指有問題，劉偉恒有另一番見解，覺得制度上沒有很嚴重缺陷，最緊要家長懂為子女選擇合適的學校。

記者：林祖傑

劉偉恒表示一直希望嘗試拍劇，新劇構思源於去年相約好友梁詠琪（Gigi）飲咖啡，言談間提議合作拍一套以幼稚園為題材的劇集，Gigi大感興趣，給予很多家長意見、所見所聞、個人經歷，他在劇本加入不少個人感受，「身為家長，這也是我一直很想拍的題材，花了兩晚寫好故事大綱，便跟ViuTV洽談，ViuTV只有一個條件，就是能否找到Gigi演出」。

既然Gigi已落實參演，劉偉恒便開始物色其他演員，第二個便找潘燦良，他說：「最初安排潘燦良演Gigi老公，因他曾參演Gigi歌曲《100層樓的家》MV，但細想下，二人放在同一家庭有點浪費，便安排角色對立，覺得更好睇。」

傻爸爸生活寫照

隨後劉偉恒決定找一個大家都估不到的強尼演Gigi老公，原因是覺得強尼不一定只能演鹹濕佬或麻甩佬，可以嘗試演一個傻爸爸，他說：「其實強尼本身都是父親，當我說找他演Gigi老公，他被嚇一嚇，想了幾秒說：『驚你呀。』Gigi和強尼在劇中演夫妻，近乎是現實中我與太太的寫照，我也是一名傻爸爸，通常畀囡囡玩。」

劉偉恒稱有一場戲講述強尼約女兒到公園玩，但遲到，女兒一見父親便講拜拜，這場戲是他特登寫的，「因為父親出外工作，子女一定黐媽媽多一點，現實中我和強尼都很忙，所以十分明白，不想失去家中角色，心裏酸溜溜，但要搵食無辦法，這場戲就是我們的寫照」。

盼原班人馬拍第二季

劉偉恒透露新劇只想帶出一個信息，就是無人識做一個完美家長這個事實，劇中無論選擇哪一方都沒有對錯，父母無論怎樣做，目的都是為小朋友好。他在劇中着墨小朋友心聲，絕大部分都是和女兒傾談得知，以及從個人經驗得來，亦有記錄女兒及同學平時的反應加入劇中角色。

拍開愛情片的他，首次挑戰親子教育劇，劉偉恒說：「落筆時都好驚，因為故事講7個小朋友，共7個家庭，大家都勸我三思，但我認為這樣設定才夠全面，真的戰戰兢兢寫故事，膽粗粗開拍。好感恩是拍完後，整個團隊都拍得好開心，大家也希望再拍下一季，我在故事最尾也留有伏線，就是講小朋友已升小學，希望原班人馬拍小學篇。」

糾結源於如何選擇

新劇談親子教育，劉偉恒稱劇情均反映現實，對於香港教育經常被指制度有問題，他有另一番見解，「我覺得要看父母心態，其實香港教育，你想點都有得揀的，什麼類型學校都有，問題是你點揀，揀完會唔會呻。大部分香港家庭最糾結的，是想子女好，又怕學校催谷，純粹個人睇法，我覺得在教育制度上沒有很嚴重的缺陷，所以未必有很大關係，反而是家長有否想清楚，有沒有清楚子女想點，最主要是看自己怎樣選擇」。

盼女兒在港有快樂童年

近年很多父母選擇帶子女移民，劉偉恒育有分別9歲與7歲女兒，談到對小朋友將來的安排，他認為是個人選擇，沒有移民計劃。曾於美國留學的他，覺得移民對小朋友是一個很大考驗，他說：「小朋友的路會截然不同，若移民到英國或美國，子女肯定會變成竹升仔，這是否家長想見到的情况，真的要想得很清楚，件事返唔到轉頭。」

當年劉偉恒選擇一畢業立即回港，就是因為覺得香港始終是他的家，「就算有啲嘢唔同咗都好，仍覺得有啲嘢係攞唔走嘅，我認為不應該看這一兩年的好與壞，是看將來的好與壞。小朋友現在於香港也生活得很開心，慶幸她們年紀比較小，之前發生的事，對她們沒有太大衝擊，希望女兒能夠在香港快快樂樂的過日子，可以長一點」。