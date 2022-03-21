力敵《犬山記》爭奧斯卡 《心之旋律》奪製片人公會獎

【明報專訊】製片人公會（PGA）前日舉行頒獎禮，重拍法國片《閃亮的歌聲》的《心之旋律》贏得電影製片人獎，加上之前在演員公會（SAG）奪得整體演出獎，跟在英國電影學院獎（BAFTA）及導演公會（DGA）掄元的《犬山記》，可說分庭抗禮，香港時間下周一舉行的第94屆奧斯卡頒獎禮，兩片將會分出勝負。

《心之旋律》去年初在辛丹斯電影節首映，並以破紀錄的2500萬美元（約1.95億港元）出售版權予影視串流平台AppleTV+放映。原片名CODA，是「聾啞人子女」的英語縮寫，故事講述健全女孩如何在照顧失聰家人與追求音樂夢想中的抉擇。跟原著2014年法國片《閃亮的歌聲》不同，後者以健全演員演繹聽障角色，《心》片女導演尚安希達（Sian Heder）卻起用失聰演員，包括片中扮演媽媽的瑪莉麥蓮（Marlee Matlin），憑《無言的愛》成為奧斯卡首名失聰影后。扮演爸爸的賽高素（Troy Kotsur）亦已摘下多個最佳男配角殊榮。

《心之旋律》今次擊敗了《成為里卡多之路》、《貝爾法斯特》、《千萬別抬頭》、《沙丘瀚戰》、《王者世家》、《甘草薄餅》、《犬山記》、《夢想期限tick, tick... BOOM!》及《西城故事》等衆多對手，其實PGA跟奧斯卡最佳電影候選名單類近，只是《成》與《夢》兩片在奧斯卡換成《毒心術》與日本片《Drive My Car》。《心》片監製菲臘盧斯烈（Philippe Rousselet）致謝時稱，「我想大家都會同意好的電影由好的故事開始，身為監製，我經常被充滿人性的故事所吸引，但現今世道卻愈來愈少，拿到這個獎我會視之為仍有希望的象徵」。

《傳媒家族繼承人》擊敗《魷魚遊戲》

《Summer of Soul》及《奇幻魔法屋》分別贏得紀錄片及動畫電影的製片人獎。至於電視劇獎方面，《傳媒家族繼承人3》擊敗韓劇《魷魚遊戲》等對手，成為戲劇類大贏家。《乜都得教練2》及《東城夢魘》則分別在喜劇及迷你影集稱王。《西城故事》導演史匹堡（Steven Spielberg）頒發里程碑榮譽獎給佐治魯卡斯（George Lucas）及嘉芙蓮甘迺迪（Kathleen Kennedy），前者1970年代創辦魯卡斯電影製作公司，與嘉芙蓮拍檔，炮製了《星球大戰》及《奪寶奇兵》等系列賣座作。

另外，《貝爾法斯特》導演堅尼夫班納（Kenneth Branagh）及演員基倫軒斯（Ciaran Hinds）因染疫缺席頒獎禮；《貝》片在奧斯卡獲7項提名，未知兩人能否趕及痊癒，出席即將舉行的頒獎禮。