讚吳卓羲貓眼放電 演情侶合襯 蔡思貝疫下不見胡鴻鈞 互傳短訊傾訴

【明報專訊】蔡思貝入行以來一直被緋聞與是非纏身，更一度患上躁鬱症，但她憑堅持不懈的努力，近年終於洗底，並登上視后寶座，演技獲認同。今次在《飛虎3壯志英雄》中，蔡思貝演女飛虎入型入格，鏡頭背後絕對有血有汗，但她嫌感情戲太少，與吳卓羲「一吻定情」不夠喉，提議開拍前傳，兩人再續情緣，還讚對方有對貓眼，很會放電。蔡思貝又透露疫情下不敢與緋聞男友胡鴻鈞「跨家庭」聚會，但有互傳短訊傾訴。

記者：陳釗

蔡思貝在《飛虎3壯志英雄》演女飛虎，獲讚表現不遜一眾男演員。她坦言拍得非常辛苦，最要命是戴住重量十足的飛虎頭盔，感覺比她的頭還要重，拍攝時連左右搖動都感吃力，受傷也難免，「因要穿上全副裝備兼荷槍實彈拍攝，付出的體力很大，當要短速跑到一個位置時，身體未能即時適應，試過拉傷腰和大腿筋，要做物理治療」。她稱年前拍《機場特警》爬繩網令雙手起水疱及流血只屬皮肉之苦，但今次最大挑戰是耐力及打得瀟灑。

想與吳卓羲再續情緣

蔡思貝在《飛虎3》飾演小魚，與吳卓羲飾演的高子樂有感情線，劇情講小魚與高子樂「一吻定情」，但下一集小魚就死在病牀上，令觀眾感愕然，更有網民稱小魚被高子樂一吻致死。蔡思貝笑說：「可能心臟負荷不到！」她大讚吳卓羲很有紳士風度，而且有對貓眼，很會放電。她自覺與吳卓羲演情侶挺合襯，因大家都是大眼、大鼻，看起來幾有「CP」感，但無想過自己的角色那麼快就死，略嫌劇中一吻定情交代不夠清楚，提議可開拍前傳再續情緣，「因劇中是講吳卓羲深愛我，但沒有講原因，相信前傳可以解釋兩人經歷過的事」。

拍醫院戲驚唞氣聲穿崩

蔡思貝透露與吳卓羲早已結緣，「想當年選完港姐，被安排與吳卓羲為《名門暗戰》拍節目巡禮宣傳短片，同劇還有黎耀祥，我飾演秘書為眾人捧咖啡，當時驚都來不及，怎記得有誰在場。是吳卓羲提醒我才記起」。她稱今次是入行以來首次演離世角色，「因為以往的形象都是打不死，重傷又再起身，但今次真的倒下了。這也是我最多醫院戲的一次，他們不停來探我，我就睡在病牀昏迷，但又不能睡着，很怕自己的唞氣聲穿崩」。

有網民留意到蔡思貝前年奪視后之後，整年無劇出街。她稱去年拍了3套劇，但沒能力控制劇集何時出街。問到榮升視后，會否對自己和劇本有更高要求？她表示這方面從沒鬆懈，攞獎後曾想過如何將角色了解得更加深入，但後來發現若給自己太大壓力，反而會演得不好，「我不停提醒自己，千萬不要選擇『安全路線』演繹角色，因這樣效果會很不生動，也不會有突破，所以更加要放開懷抱去演」。

砌拼圖治癒心靈

第5波疫情幾乎令娛樂圈停擺，蔡思貝也受影響，她稱演員很被動，疫情下更加被動，所以會利用這段時間發掘自己拍劇以外的興趣，例如閱讀、看戲和砌拼圖等，特別是砌拼圖能治癒她的心靈，過程中亦有所領悟，「每一塊拼圖都會影響到另一塊拼圖，要團結才可組成一幅完整的畫，一塊都不能少」。

擔心長期病患父母

疫情下，蔡思貝最擔心是父母，皆因兩老都是長期病患者，若染疫會很危險，所以要特別小心照顧。她亦趁這個空檔爭取時間與父母相處，還學打麻將陪兩老開枱，「父母會因我學打牌出現的搞笑情節而笑多了，見到他們笑，我也很開心。希望在這個艱難時期，大家都不要停止笑」。

與胡鴻鈞要磨合

與父母打麻將三缺一，可有叫緋聞男友胡鴻鈞一齊玩？蔡思貝似很清楚緋聞男友的動向，稱對方應該忙於唱歌。是否多了時間見面？她笑說：「都不夠膽見面，始終是跨家庭，都要小心點，但會互傳短訊談近况，會問他有否工作，跟他說我沒錢呀。（問他攞家用？）不是，了解吓行情而已，看他有沒有接工作，互相傾訴吓。」對於被批兩人需要互相磨合，才能開花結果？她稱就像砌拼圖一樣，這個位置不對，便找其他位置，「我覺得無論什麼關係，父母還是男女朋友，人與人之間都是要磨合的」。

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